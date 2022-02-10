المشهد اليمني الأول

هددت ألوية الوعد الحق – أبناء الجزيرة العربية – اليوم بإعادة الامارات الى ما قبل العام 1971م .

وقالت ألوية الوعد الحق في بيان صادر عنها ” مخاطبة الامارات : ان أبراجكم وموانئكم أهداف مشروعة لنا ولن يحميكم من لم يستطيع حماية قواته وقواعده وسفنه من بأسنا ، ولا يقتصر تأديبكم على المسيرات ثابتة الجناح والصواريخ بعيدة المدى فاغتنموا الفرصة قبل ان نعيدكم الى ما قبل الـ 71 .

وكانت الوية وعد الحق قد تبنت هجوماً جوياً بعدد من الطائرات المسيرة مطلع فبراير الجاري أستهدف اهداف اقتصادية وحيوية في أبوظبي.

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