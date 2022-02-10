المشهد اليمني الأول

عاجل الأن.. صنعاء تعلن رسمياً عملية عسكرية في العمق السعودي وتحذر المواطنين بالابتعاد عن هذه المناطق

نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية على موقع عسكري هام في مطار أبها بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقه

وأعلن متحدث القوات المسلحة عن تمكن سلاح الجو المسير بفضل الله تعالى من إستهداف موقع عسكري هام في مطار أبها بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقه، ويعتبر مطار أبها من المطارات التي تستخدم للأعمال العسكرية ضد اليمن.

وأضاف” ننجدد تحذيرنا للمواطنيين بالإبتعاد عن المواقع العسكرية.