وثيقة تكشف تورط حزب الإصلاح بسرقة المنح الدراسية في الخارج.. “أقرباء الإخوان” على حساب المتفوقين في مختلف المحافظات

المشهد اليمني الأول

كشفت وثيقة تورط حزب الإصلاح الإخواني بالاستحواذ على المنح الدراسية في الخارج وسرقتها لصالح أبنائهم على حساب الطلاب المتفوقين.

وأظهرت وثيقة موقعة من المستشار في سفارة حكومة الفنادق في تركيا طلال جامل، وموجهة إلى القائم بأعمال السفير، مهدي العظامي، بالإستيلاء على المنح الدراسية في جامعات تركيا لأبناء 11 إعلامياً من حزب الإصلاح الإخواني على حساب المتفوقين من مختلف المحافظات اليمنية.

ومن بين الأسماء التي وردت في الوثيقة نجل القيادي الإخواني ومدير مكتب قناة الجزيرة في اليمن سعيد ثابت سعيد، و3 من بنات المذيع في قناة «المهرية» عارف الصرمي، ونجل الصحفي علي الجرادي.

ووفقاً للوثيقة، فإن الأسماء هم كل من: علاء محمد أحمد علي سعد، ومعتصم سعيد ثابت سعيد، وعفاف عارف محمد الصرمي، وياسمين عارف محمد الصرمي، وزهور عارف محمد الصرمي، وبلال علي علي الجرادي، وأوس بيان عبدالواحد القرشي، وآلاء شهاب علي نعمان، وآيات شهاب نعمان، وعبدالعزيز عبدالله سعيد، ونواف عبدالله سعيد، وكلهم لم يتحصلوا على المنح الدراسية المسروقة تحت أي استحقاق قانوني أو شرعي.