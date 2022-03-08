وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد حطام طائرة Scan Eagle التجسسية والتابعة لسلاح العدوان السعودي الأمريكي التي تم اسقاطها في مديرية حرض بمحافظة حجة.

وكان أعلن متحدث القوات المسلحة العميد سريع تمكن الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع. وأكد سريع أن الطائرة تم اسقاطها بسلاح مناسب في أجواء مديرية حـرض حين كانت تنفذ اعمال عدائية.

وتعد سكان ايغل واحدة من عدة طائرات أمريكية تم اسقاطها في محافظات يمنية عدة ابرزها الحديدة ومارب والجوف وحجة وتبلغ قيمة الطائرة (Sca Eagle)، 11.25 مليون دولار، وهي طائرة استطلاع من دون طيّار تعمل على تحديد مواقع الأهداف بدقة انطلاقا من الجو.

وتمتاز هذه الطائرة بصغر حجمها قياسا بمثيلاتها في الجيوش النظامية، ما يسهل عمليات نقلها، كما تم تجهيزها بكاميرا مراقبة من نوع (Electro optical) وكاميرا أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء.