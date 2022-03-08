سجلت عمولة الحوالات المالية من عدن وبقية المناطق المحتلة، إلى صنعاء، ارتفاع قياسي وغير مسبوق متجاوزة قيمة الحوالات ذاتها وبنسبة تفوق 100% متأثرة بانهيار أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

وقالت مصادر مصرفية، إن عمولات التحويل من عدن إلى صنعاء، وصلت، مساء اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022، إلى 100.96 ألف ريال، مقابل كل 100 ألف ريال.

يأتي ذلك تزامنًا مع انهيار أسعار صرف الريال اليمني في المناطق المحتلة، حيث بلغ سعر الدولار الواحد، اليوم 1292 ريالًا، كما وصل سعر الريال السعودي بـ 339 ريالًا، في ظل تجاهل حكومي للكارثة.

فيما سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022م. الدولار إلى 603 ريال والسعودي إلى 158,9 ريال.