بعد اعترافها بالمشاركة بقتل اطفال فلسطين، كشفت مصادر عن مقتل الفتاة الأوكرانية الصهيونية يلينا زاكوسيلو خلال الأيام القليلة الماضية بنيران روسية في أوكرانيا في مدينة بوريسبيل بالتحديد.

يشار الى أن المجندة الصهيونية من أصل أوكراني يلينا زاكوسيلو ظهرت قبل 9 أعوام في عام 2013 وكان عمرها 26 سنة آنذاك في برنامج من ” برامج الواقع ” يدعى (كشف الكذب او كشف الهراء ) على قناة STB الأوكرانية

حيث اعترفت يلينا التي تحمل جنسية مزدوجة انها خدمت في الجيش الصهيوني لـ 6 سنوات برتبة رائد

وأعترفت أمام جميع الحاضرين في الاستوديو وامام ملايين المشاهدين على الشاشات وبكل صراحة بقتلها عددا من الفلسطينيين ما أسمتهم :”العرب” بينهم أطفال في فلسطين المحتلة .

وسألها المذيع : هل قتلت أطفالا ؟ فأجابت يلينا دون تردد أو شعور بالذنب : نعم

فيما أظهر جهاز كشف الكذب أنها صادقة 100%.

يلينا إعترفت أيضاً أنها لم تشعر بالحزن عند قتلها (( للأعداء العرب )) حد زعمها و أن قادتها في الكتيبة بالجيش الصهيوني هم من أمروها بقتل الأطفال الفلسطينيين.

وأكدت أنها مستعدة للعودة الى إسرائيل ومواصلة قتل “العرب” دون تردد