ورد الآن.. صنعاء تزف بشرى سارة لجميع المواطنين دون استثناء وتؤكد: هذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة

ورد الآن.. صنعاء تزف بشرى سارة لجميع المواطنين دون استثناء وتؤكد: هذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة

ورد الآن.. صنعاء تزف بشرى سارة لجميع المواطنين دون استثناء وتؤكد: هذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة

أكد ناطق شركة الغاز اليمنية علي معصار أنهُ خلال الأيام القادمة ستكون هناك انفراجة في أزمة الغاز المنزلي مع بدء توزيع حمولة سفينة الغاز “إنرجي”.وقال معصار لـ” المسيرة”، اليوم الأحد، إن “تحالف العدوان أفرج عن سفينة الغاز “إنرجي” بعد احتجازها لـ3 أشهر”.

وأشار إلى أن شركة الغاز في صافر قامت بتخفيض حصة المحافظات الحرة بواقع 40%، وفرضت زيادة سعرية هي الثالثة منذ 2019م.