واصل تحالف العدوان السعودي الأمريكي غاراته على المناطق اليمنية وخلال الـ 24 ساعة الماضية – الاحد 13 مارس 2013م شن طيران العدوان 22 غارة طالت محافظات مارب والجوف وحجة وصعدة والحديدة المشمولة باتفاق السويد.

في الحديدة أيضا قوى العدوان تواصل خرق وقف اطلاق النار الموقع في السويد.

مارب: 9 غارات لطيران العدوان الأمريكي السعودي على مديريتي صرواح والوادي

الجوف: غارة لطيران العدوان على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف

حجة: 5 غارات لطيران العدوان على مديرية حرض

صعدة: غارة لطيران العدوان على الفرع بمديرية كتاف

صعدة: غارة لطيران العدوان على مديرية الظاهر

في الحديدة غرفة ضباط الارتباط في الحديدة ترصد 138 خرقا لقوى العدوان بينها 5 غارات للطيران تجسسي على الجبلية وتحليق مكثف في حيس والجبلية

وأشار مصدر في غرفة ضباط الارتباط في الحديدة الى أن خروق العدوان شملت استحداث تحصينات قتالية وقصف مدفعي واستهداف بالأعيرة النارية المختلفة