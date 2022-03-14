ورد الآن .. قناة المسيرة والميادين والعالم والساحات واليمن وسبا تقطع بث برامجها وتبث هذا الحدث الهام (التفاصيل بالصور والفيديو)

ورد الآن .. قناة المسيرة والميادين والعالم والساحات واليمن وسبا تقطع بث برامجها وتبث هذا الحدث الهام (التفاصيل بالصور والفيديو)

ورد الآن .. قناة المسيرة والميادين والعالم والساحات واليمن وسبا تقطع بث برامجها وتبث هذا الحدث الهام (التفاصيل بالصور والفيديو)

نفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية واسعة على مواقع المنافقين والمرتزقة السعوديين والسودانين غرب مدينة حرض تمكنو خلال من تطهير عشرات المواقع والقرى.

واستمرت العملية يومين كاملين تمكن المجاهدون خلالها من السيطرة على مساحة جغرافية تقدر ب 54 كم مربع كان المرتزقة والمنافقين يحتلونها.

وطهر المجاهدون خلال العملية قرية الراكب وبني عويد وبني فراس والعسيلة والعوارض مكبدين العدو خسائر مادية وبشريه غير مسبوقه في ذات الجبهة.

وتمكن المجاهدون من قتل وجرح اكثر من 500 منافق ومرتزق سعودي وسوداني من بين القتلى اكثر من 80 مرتزق سوداني و15 مرتزق سعودي بينما هناك عشرات الجرحى والأسرى منهم.

و أظهرت مشاهد الإعلام الحربي حجم التنكيل الغير مسبوق الذي تعرضت القوات المحتلة لهذه المناطق وهشاشة هذه القوات التي اصبحت بين كماشة الجيش واللجان الشعبية خلال يومين فقط.

واغتنم المجاهدون خلال العملية عتاد عسكري كبير يحوي مدرعات ودبابات واطقم عسكرية واسلحة ثقيلة ومتوسطة تركها من تبقى من المرتزقة والمنافقين ولاذوا بالفرار