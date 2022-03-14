حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العدو الصهيوني والجماعات الاستيطانية المتطرّفة من مغبّة تنفيذ الدَّعوات لاقتحامات وتدنيس للمسجد الأقصى المبارك، فيما يسمَّى “عيد المساخر”، في 16 و17 من الشهر الجاري.

وأكدت الحركة في بيان، أن هذه المحاولة تمثّل جريمة وانتهاكًا لكلّ الأعراف والشرائع السماوية، واستفزازًا مباشرًا للشعب الفلسطيني والأمّة العربية والإسلامية.

وحمل محمد حمادة الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس في تصريح صحفي الاحتلال مسؤولية توفير الحماية لهذه الجماعات المتطرّفة، وتداعيات ما يمكن أن يحدث.

ودعا الجماهير في القدس وعموم الضفة والدَّاخل المحتل، إلى الرّباط في المسجد الأقصى المبارك، وشدّ الرّحال إليه، والتصدّي بكل الوسائل لهذه الاقتحامات، وحماية الأقصى، ومنع هؤلاء المتطرّفين من تدنيسه