احتشد أبناء مديرية جحانة بمحافظة صنعاء، اليوم الثلاثاء، في وقفة قبلية مسلحة أعلنوا فيها النفير نحو الجبهات ورفدها بالمقاتلين والمال والعتاد حتى تحقيق النصر المؤزر.

وخلال الوقفة ضمن حملة إعصار اليمن ردا على جرائم وحصار العدوان، حيا نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان، أبناء قبيلة جحانة على مواقفهم المشهودة في الدفاع عن الدين والوطن على مدى السبع السنوات الماضية، داعيا إلى تكثيف الجهود لمواصلة معركة الدفاع المقدسة التي فرضها العدوان السعودي الأمريكي على شعبنا..

ونوه الفريق الرويشان إلى أن حملة إعصار اليمن تهدف إلى حسم المعركة مع تحالف الإجرام، الأمر الذي يؤدي إلى إنهاء معاناة اليمنيين التي تسبب فيها استمرار العدوان والحصار الخانق..

وأكد المشاركون في الوقفة النفير نحو الجبهات للتعجيل في إنهاء العدوان والحصار الجاثم على صدور اليمنيين منذ سبعة أعوام.. لافتين إلى تحرك المزيد من قوافل الرجال والأموال خلال الايام القادمة، داعين إلى سرعة تجهيز قافلة يوم الصمود المقدمة من أبناء مديرية جحانة بمناسبة اليوم الوطني السابع للصمود في وجه العدوان.