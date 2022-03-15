انضمت لأول مرة، اليوم الثلاثاء، غواصات ذکیة إلى اسطول القوة البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني.

ووفق وكالة “إرنا” أقيمت مراسم إزاحة الستار عن معدات دفاعية عائمة وصاروخية وتحت السطحية اختصاصية لقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وتسلمت الوحدة القتالية للبحرية التابعة لحرس الثورة، معدات دفاعية عائمة وصاروخية وغاطسة اختصاصية، وعدداً كبيراً من المعدات والمنظومات الصاروخية والعائمة بقدرات وميزات تشغيلية جديدة.

وتعد زيادة السرعة إلى 95 عقدة، وكذلك القدرة على حمل الصواريخ وإطلاقها، من السمات الفريدة لقاذفات الصواريخ ومركبات الاستطلاع العائمة التابعة لحرس الثورة.

وتحسين مدى الصواريخ وقدرتها على المناورة، وتجنب الحرب الإلكترونية وزيادة قوة الانفجار والتدمير مقارنة بالمنظومات السابقة، هي أيضاً من سمات منظومات الصواريخ الجديدة التي سلمت إلى بحرية حرس الثورة.

وفي المرحلة الثامنة من الحاق معدات دفاعية اختصاصية إلى البحرية التابع لحرس الثورة، تم لأول مرة تسليم غواصات ذكية إلى الوحدة القتالية، وهو ما يمثل بداية فصل جديد للقدرة العسكرية في المهام.