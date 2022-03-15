ناقش لقاء في مديرية ميفعة عنس بمحافظة اليوم، مهام لجان حملة “إعصار اليمن” للتحشيد والاستنفار.

وفي اللقاء، أشار عضو فريق المصالحة الوطنية محمد حسين المقدشي إلى أهمية تنسيق جهود الجهات الرسمية والقبلية لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها.

وأكد ضرورة تعزيز وحدة الصف والمشاركة الواسعة في الحملة وتفعيل دور المشايخ والوجهاء في مساندة اللجان الميدانية.

ونوه بدور أبناء ميفعة عنس في الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان .. حاثاً على مواصلة الصمود والثبات ورفد الجبهات بالرجال وقوافل العطاء.

فيما أكد عضو مجلس النواب نجيب الورقي، أهمية إسهام الجميع بدور فاعل في جهود التحشيد وتعزيز الانتصارات .. داعياً إلى تجهيز قافلة “إعصار اليمن”.

بدوره أشار مدير المديرية علي الكبسي، إلى أهمية تشكيل لجان على مستوى العزل والقرى .. لافتاً إلى الترتيبات لإقامة فعاليات دعماً وإسناداً للحملة وتعزيز رفد الجبهات.

شارك في اللقاء، عدد من أعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي ولجان الحملة وشخصيات اجتماعية.