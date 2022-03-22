أعلنت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، ترتيبات لاستيراد المياه من الكويت.

يأتي ذلك بعد يومين فقط على اعترافها بتعرض محطة التحلية لضربات جوية شنتها القوات المسلحة ضمن عملية “كسر الحصار الثانية”.

واقر مجلس الوزراء السعودية خلال اجتماعه اليوم بدء التباحث مع الجانب الكويتي بشان مشروع مذكرة تفاهم بتحلية المياه المالحة.

وإعلان هذه الخطوة الذي يأتي بعد يوم فقط على سلسلة ضربات جوية استهدفت منشئات حيوية في السعودية بينها محطة تحلية المياه في جيزان والتي تعتمد عليها السعودية بشكل كبير يشير إلى الحاق اضرار كبيرة بقطاع المياه المحلة والتي تستمد منها السعودية قواتها.