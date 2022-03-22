وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية تنشر صورا من الأقمار الصناعية تظهر حجم الدمار الذي خلفه هجوم القوات المسلحة اليمنية على منشآت أرامكو السعودية بمدينة جدة

في صورة الأقمار الصناعية هذه من Planet Labs PBC، شوهد الضرر بعد هجوم شنته القوات المسلحة اليمنية على مصنع السوائب في شمال جدة التابع لشركة أرامكو السعودية في جدة، المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء ، 22 مارس / آذار 2022.

وقالت وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت نفس صهريج تخزين النفط في مدينة جدة السعودية الذي ضربوه قبل عام ونصف، حسبما أظهرت صور الأقمار الصناعية يوم الثلاثاء.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية Planet Labs PBC، التي حللتها وكالة أسوشيتيد برس، الأضرار التي لحقت يوم الأحد بمصنع شمال جدة بالجملة، الذي يقع جنوب شرق مطار المدينة الدولي.

وقالت الوكالة أن صهريج التخزين نفسه -المملوك لشركة أرامكو العملاقة أصيب بصاروخ كروز في هجوم نوفمبر / تشرين الثاني 2020. “وهي العملية التي أعلنتها القوات المسلحة اليمنية بتاريخ 23 نوفمبر 2020 بصاروخ قدس2 المجنح”.

وقالت وكالة أسوشيتيد برس أن هجوم يوم الأحد جدد التساؤلات حول قدرة المملكة على الدفاع عن نفسها من نيران اليمن مع استمرار الحرب المستمرة منذ سنوات في أفقر دولة في العالم العربي ولا تلوح في الأفق نهاية في الأفق.

وختمت الوكالة افادتها أن ذلك يأتي أيضًا في الوقت الذي أصدرت فيه السعودية تحذيرًا صارخًا بشكل غير عادي بأنها غير قادرة على ضمان عدم تأثر إنتاجها النفطي بمزيد من الهجمات – مما قد يدفع أسعار الطاقة العالمية إلى الارتفاع وسط حرب روسيا على أوكرانيا.