نظمت الهيئة النسائية بمديريات خولان محافظة صنعاء اليوم فعالية خطابية بمناسبة يوم القدس العالمي.

وفي الفعالية أكدت كلمات المشاركات، أن مظلومية الشعب الفلسطيني هي مظلومية الشعب اليمني.. لافتة إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني والمقدسات من انتهاكات من قبل الكيان الصهيوني.

واستعرضت المؤامرات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية في ظل هرولة بعض الأنظمة العميلة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأشارت إلى أهمية إحياء يوم القدس العالمي كون القضية الفلسطينية هي قضية الأمة الأولى والمركزية .. مؤكدة أهمية الاستمرار في نصرة ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة صلف العدو الصهيوني.

حشد نسائي في بني حشيش

واحتشدت نساء مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، اليوم لاحياء يوم القدس العالمي والتأكيد على دعم القضية العادلة للشعب للفلسطيني. وهتفت المشاركات في فعالية حاشدة ضد الممارسات التعسفية للكيان الصهيوني وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وانتهاكات.

وأشارت كلمات المشاركات إلى أن قضية فلسطين، ستظل القضية المحورية والمركزية للأمة والشعب اليمني، مؤكدة دعم الشعب اليمني لفلسطين وقضيتها العادلة حتى إستعادة أراضيها وإقامة دولتها وعاصمتها القدس الشريف.

ولفتت إلى أن الطريق الصحيح لاستعادة القدس المحتلة، يتمثل بوحدة أبناء الأمة والعودة للمنهج القويم الذي يجعل صفوفهم أكثر قوة في مواجهة صلف العدو الصهيوني.

واعتبرت الكلمات إحياء يوم القدس العالمي محطة لتذكير الأمة بواجبها تجاه مقدساتها وترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية قضية فلسطين وغرس الثقافة القومية في نفوس الأجيال خصوصا القضية المركزية والجوهرية للأمة وأهمية الحفاظ على القضية الفلسطينية والقدس الشريف.

حرائر مناخة والحيمة الخارجية

ونظمت الهيئة النسائية في مديريتي مناخة والحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء، اليوم فعالية ثقافية لإحياء يوم القدس العالمي. وخلال الفعالية ألقيت كلمات أشارت في مجملها إلى أهمية مناصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني المحتل.

واعتبرت إحياء يوم القدس العالمي رسالة للعالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.. داعية أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى إدانة خطوات التطبيع التي تقوم بها الأنظمة العميلة مع الكيان الصهيوني.

إلى ذلك قدمت حرائر مناخة والحيمة الخارجية قافلة مالية بمبلغ 500 ألف ريال للمرابطين في جبهات العزة والكرامة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد بيان القافلة، أن هذه القافلة ستتبعها العديد من القوافل.. لافتا إلى أن التحديات التي يفرضها العدوان والحصار لن تثني المرأة وأبناء اليمن من مواصلة الصمود والثبات في مواجهة العدوان.

محافظة حجة

بدورها، نظّمت الهيئة النسائية الثقافية في مديريات محافظة حجة، اليوم، فعاليات ووقفات بيوم القدس العالمي. وأكدت كلمات الفعاليات والوقفات الحرص على إحياء يوم القدس العالمي، نصرة للحق والأقصى الشريف.. معتبرة قضية القدس هي القضية المحورية الأولى لليمنيين والأمة الإسلامية.

وأشارت إلى موقف الشعب اليمني المبدئي والثابت والداعم لفلسطين وشعبه في معركته لتحرير القدس الشريف، انطلاقًا من التزاماته الدينية والإيمانية لنصرة قضايا الأمة، وتحرير المقدسات والأراضي العربية الإسلامية المحتلة من قِبل الكيان الصهيوني.

ولفتت بيانات صادرة عن الوقفات والفعاليات إلى أن إحياء يوم القدس العالمي هو إحياء للروح الجهادية والتعبئة العامة في أوساط الأمة لتنهض بمسؤوليتها ضد أمريكا وإسرائيل، ومن يدور في فلكهم، وأن القضيةٌ الفلسطينية عادلة ومحقة، ومصيرُها الانتصار، وزوال الكيان الصهيوني.

ودعت الأمة الإسلامية إلى النهوض بمسؤوليتها في مواجهة العدو الإسرائيلي والأمريكي الذي يحارب الأمة بكل جهده على مختلف المستويات. وأدانت البيانات مظاهر وخطوات التطبيع مع العدو الإسرائيلي.. معتبرة التطبيع خيانةً كبرى للقضية الفلسطينية، وطعنةٌ غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية جمعا.

حرائر مديرية الصفراء بصعدة

كما نظمت الهيئة النسائية في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة اليوم فعالية خطابية بمناسبة يوم القدس العالمي. وأكد كلمات المشاركات، على أهمية إحياء الروح الجهادية في أوساط الأمة للنهوض بمسؤولياتها تجاه قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأشارت أن لا عذر لأي دولة إسلامية أو شعب مسلم أن يكون خارج معادلة الصراع مع العدو الإسرائيلي. وأكدت الكلمات استمرار الشعب اليمني على موقفه الثابت والمبدئي الداعم للشعب الفلسطيني ونصرة القضية الفلسطينية في مواجهة صلف العدو الصهيوني.

وفي الفعالية التي تخللتها فقرات وأناشيد المعبرة، قدمت حرائر مديرية الصفراء قافلة عيدية للمرابطين في الجبهات.

الهيئة النسائية بعمران

هذا وأحيت الهيئة النسائية الثقافية العامة، بمديريتي قفلة عذر وريدة في محافظة عمران اليوم بفعاليات خطابيةً. وأكدت حرائر قفلة عذر وريدة على موقف الشعب اليمني الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والقدس الشريف.

وعبرت كلمات المشاركات وقوف الشعب اليمني برجاله ونسائه إلى جانب الشعب الفلسطيني والعداء المطلق للكيان الصهيوني. وأشارت إلى العداء المطلق للكيان الصهيوني وغطرسته واعتداءات وانتهاكاته على الفلسطينيين والمسجد الأقصى الشريف.

وأكد بيان المسيرة النسائية وقوف حرائر اليمن إلى جانب الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته المحقة والعادلة. وأشار إلى أن القضية الفلسطينية، ستظل القضية الأولى والمركزية للشعب اليمني والأمة، مهما كانت هرولة بعض الأنظمة المطبعة.