خرجت مسيرات جماهيرية مليونية كبرى، اليوم الجمعة، في 60 ساحة بالعاصمة صنعاء و13 محافظة حرة إحياء ليوم القدس العالمي تحت شعار “القدس هي المحور”.

العاصمة صنعاء

وشهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم، مسيرة جماهيرية كبرى بمناسبة يوم القدس العالمي تحت شعار “القدس هي المحور”.

ورفعت الحشود الجماهيرية المشاركة في المسيرة، إعلام اليمن وفلسطين والشعارات المؤكدة على تجديد الولاء والوفاء للقدس ونصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى استعادة كامل أراضيه المغتصبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ورددت الجماهير المحتشدة الهتافات المؤكدة على موقف الشعب اليمني الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في مواجهة صلف وغطرسة العدو الصهيوني الغاصب والمحتل، وتحرير المقدسات الإسلامية، والمجددة التأكيد على أن قضية فلسطين، هي قضية الشعب اليمني وفي مقدمة اهتماماته.

وأشار المشاركون إلى أن إحياء يوم القدس العالمي، تجسيد وحدة صف الأمة تجاه القضية الفلسطينية وتوجيه بوصلة العداء نحو العدو الصهيوني المغتصب للأراضي والمقدسات الإسلامية في فلسطين، ومشاركة أبناء الشعب والمقاومة الفلسطينية الهّم في التحرر من الاحتلال الصهيوني.

ونددت الحشود بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني الغاصب وما يرتكبه من جرائم بحق الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية.

مفتي الديار اليمنية

وفي مستهل المسيرة الجماهيرية، التي بدأت بالسلام الجمهوري، اعتبر مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، من كل عام، محطة للتذكير بما يتعرض له الشعب الفلسطيني والقدس الشريف من انتهاك صارخة من قبل الكيان الصهيوني الغاصب ومنع المصلين والمعتكفين من أداء العبادات في المسجد الأقصى.

وقال” في آخر جمعة من رمضان خرج أبناء اليمن وكلهم إيمان وإخلاص ليعلنوا عن التضامن والوقوف مع قضايا الأمة وفي المقدمة القضية الفلسطينية التي تنصل عنها وتحرج من ذكرها وتوارى عن أنظار الكثير، لكن أبناء اليمن أبوا إلا الخروج للتعبير عن الموقف المناصر للأشقاء في فلسطين”.

وأكد العلامة شرف الدين، سعي الصهاينة لتهويد القدس، في حين أن القدس إسلامية وستبقى إسلامية وبإذن الله سينتصر المسلمين، لأنه لا معنى لفلسطين بدون القدس، ما يتطلب من الجميع التحرك بكل جهد لمواجهة هذه المخططات والمؤامرات ودسائس العدو الصهيوني.

ولفت إلى أن النظام السعودي ما يزال على موقفه الذي يمنح اليهود الحق في فلسطين، وهو شرط قام عليه النظام السعودي .. مؤكداً أهمية التضامن من الشعب الفلسطيني والشعب اليمني في المقدمة.

وأشار إلى أن محور المقاومة رفعوا شعار الحق وصدقوا مع الله ولم يخادعوا أو يداهنوا أو يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا وسيتحقق النصر بإذن الله. واختتم مفتي الديار اليمنية كلمته بالقول “علينا فقط أن نحسن علاقتنا مع الله تعالى وأن نكون صادقين وأن نتوكل على الله ولا نخشى في لله لومة لائم”.

20 ساحة بمحافظة حجة

هذا واحتشّد عشرات الآلاف من أبناء مديريات محافظة حجة، اليوم الجمعة، في 20 ساحة بيوم القدس العالمي.

ورفع المحتشدون في المسيرات بساحات عبس والامان والمحابشة والهيجة وافلح اليمن وافلح الشام وقفل شمر وكحلان الشرف وكشر وكحلان عفار والمغربة والجميمة وبني العوام وخيران المحرق والمفتاح وقارة وبكيل المير ووشحة والشاهل وكعيدنة بمشاركة وكلاء المحافظة ورؤساء وقضاة المحاكم والنيابات ورؤساء وأمناء وأعضاء المجالس المحلية ومديري المكاتب التنفيذية اعلام دولة فلسطين.

ورددوا الشعارات المناهضة للكيان الصهيوني والمؤكدة دعم القضية الفلسطينية العادلة حتى تحريرها من دنس العدو الصهيوني. وأكدوا أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المحورية للشعب اليمني والأمة.. داعين شعوب الأمة إلى دعم المقاومة الفلسطينية بالإمكانات اللازمة للتصدي للعدو الصهيوني.

مسيرة محافظة بصعدة

وشهدت مدينة صعدة عصر اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة لإحياء يوم القدس العالمي، شارك فيها، عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي وقيادة المحافظة والسلطة المحلية.

ورددت الحشود الجماهيرية، هتافات الحرية والبراءة من اليهود والنصارى والمطبعين مع العدو الصهيوني، والمؤكدة على أن القضية الفلسطينية، ستظل القضية الأولى للشعب اليمني مهما كانت هرولة بعض الأنظمة المطبعة.

محمد علي الحوثي

وأشاد عضو السياسي الأعلى الحوثي، بالحضور المشرف لأبناء صعدة ومختلف الساحات في الجمهورية بيوم القدس العالمي. وأشار إلى أن الخروج الكبير، يؤكد المشاعر الحقيقة للشعب اليمني تجاه الأقصى الشريف .. مؤكداً أن الذين يدافعون عن القدس من المرابطين في فلسطين وغيرها يمثلون الخط الأول في مواجهة العدو الصهيوني.

ولفت إلى أن الشعب اليمني لن يتأخر عن واجبه، حينما تتاح له الفرصة الدفاع عن فلسطين والأقصى الشريف.. داعياً إلى تعميم شعار البراءة من اليهود والنصارى للتعبير عن السخط اليمني ضد الكيان الصهيوني ومشروع قوى الاستكبار ا لعالمي.

وأوضح محمد علي الحوثي، أن الحرب والعدوان على الشعب اليمني سببه الكيان الصهيوني، الذي أوجد الفتن والحروب في الأرض .. لافتاً إلى أن الاشاعات على الشعب اليمني ستزداد كلما ازداد موقفه قوة تجاه فلسطين ومواجهة الكيان الصهيوني.

محافظة ذمار

كما شهدت محافظة ذمار اليوم، مسيرات جماهيرية حاشدة بمركز المحافظة والمديريات لإحياء يوم القدس العالمي.

وخرجت مسيرات حاشدة في عدد من المديريات، إحياءً ليوم القدس العالمي، بمشاركة قيادات المجالس المحلية وأعضاء المكاتب التنفيذية ومشايخ وشخصيات اجتماعية.

ورفع المشاركون في المسيرات، أعلام اليمن وفلسطين، ورددوا الهتافات المؤكدة على التضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفض الاحتلال الصهيوني وخطوات التطبيع معه.. مؤكدين وقوفهم صفاً واحداً دعماً وإسناداً للشعب الفلسطيني ودفاعاً عن المقدسات الإسلامية.

محمد البخيتي

وفي المسيرة بمدينة ذمار، أكد المحافظ محمد ناصر البخيتي، أن القضية الفلسطينية والأقصى الشريف، ستظل القضية الأولى للشعب اليمني والأمة الإسلامية. وأشار إلى أن ثبات مواقف الشعب اليمني تجاه القضية الفلسطينية تتسق مع كرامته وإنسانيته، لأنها تنطلق من مبادئ وقيم الدين الإسلامي والواجب الأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني.

واعتبر قضية فلسطين والقدس، مقياس لكرامة الأمة.. وقال” إن فساد بني اسرائيل وعلوهم هو على المسلمين والعرب ولن ينتهي إلا بتحرير فلسطين”. وبين المحافظ البخيتي، أن الشعب اليمني أولوا قوة وبأس شديد ومن الطبيعي أن يكون رأس الحربة في تحرير القدس ونصرة الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن الكيان الصهيوني، يدرك أنه أصبح في موقع ضعف، وبات يراهن على تحالفاته مع بعض العملاء والخونة من العرب والمسلمين.. وأضاف “لن يحقق الكيان الصهيوني أي نتيجة لأن الأمة الإسلامية والعربية ما تزال بخير وأنها في النهاية ستتحرك تحت قيادات محور المقاومة”.

مدينة الحديدة

وشهدت مدينة الحديدة عصر اليوم مسيرة جماهيرية كبرى بيوم القدس العالمي تحت شعار “القدس هي المحور”.

ورفعت الحشود الجماهيرية المشاركة في المسيرة، أعلام اليمن وفلسطين والشعارات المؤكدة على نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة واعتبارها القضية الأولى والمركزية للشعب اليمني والأمة. وجددت التأكيد على وقوف أبناء الشعب اليمني إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن أرضه واستعادة كل شبر من أرض فلسطين.

وفي الفعالية التي نظمتها مديريات مربعا المدينة والشرقي، أشاد المحافظ محمد عياش قحيم بالحشود الجماهيرية المشاركة في الفعالية التي تؤكد مدى التزام أبناء الشعب اليمنية بالقضية الفلسطينية العادلة واستعادته أرض فلسطين من رجل الصهاينة.

وأشار إلى أن مواقف أبناء اليمن، لها الدور الفاعل في إفشال المخططات الرامية زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة .. مبيناً أن خروج الجماهير اليمنية جاء تلبية لنداء قائد الثورة والشهيد القائد وحثهما للأمة على نصرة الشعب الفلسطيني ومظلوميته.

ولفت قحيم إلى أن أبناء اليمن، سيظلون إلى جانب القضية الفلسطينية واعتبارها القضية الأولى .. مشدداً على ضرورة العمل على تحرير كافة المقدسات الاسلامية من دنس اليهود.

محافظة عمران

واحتشد أبناء محافظة عمران اليوم بساحة شارع الرئيس الصماد بمدينة عمران في مسيرة جماهيرية حاشدة لإحياء يوم القدس العالمي.

وردد المشاركون في المسيرة التي تقدمتها قيادة المحافظة، الهتافات والشعارات المؤكدة على وقوف الشعب اليمني إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والمنددة بجرائم وانتهاكات الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين.

وأكد أبناء مدينة عمران ومديريات جبل عيال يزيد، عيال سريح، ريدة، خارف، ثلا، مسور، ذيبين، السود والسودة التمسك بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية والأولى للشعب اليمني والقضية المحورية للأمة.

ورفع المشاركون في المسيرة بحضور المحافظة الدكتور فيصل جعمان وأمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس ووكلاء وقيادات أمنية وعسكرية وشخصيات اجتماعية، أعلام اليمن وفلسطين واللافتات المؤكدة على وقوف الشعب اليمني إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى استعادة كامل حقوقه وأراضيه وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.

محافظة تعز

من جانبها، شهدت منطقة الحوبان بمحافظة تعز عصر اليوم، مسيرة جماهيرية حاشدة إحياء ليوم القدس العالمي تحت شعار” القدس هي المحور”.

ورفع المشاركون في المسيرة الجماهيرية، أعلام فلسطين واليمن والشعارات المعبرة عن عدالة القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني حتى استعادة كامل أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ورددت الحشود الهتافات المؤكدة على موقف الشعب اليمني الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني الغاصب.

وندد المشاركون بالجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية.. مؤكدين أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية والأولى للشعب اليمني رغم ما يتعرض له من عدوان وحصار.



محافظة مأرب

وشهدت منطقة قانية بمحافظة مأرب اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة لإحياء يوم القدس العالمي.

ورددت الحشود الجماهيرية، هتافات الحرية والبراءة من اليهود والنصارى والدول المطبعة مع العدو الصهيوني، والمؤكدة على أن القضية الفلسطينية، ستظل القضية الأولى للشعب اليمني مهما كانت هرولة بعض الأنظمة العميلة.

وفي المسيرة أشاد محافظ مأرب علي محمد طعيمان بالحضور الواسع لأبناء المحافظة رغم العدوان والحصار.. مؤكداً أن الحضور الكبير رسالة للأعداء، أن يوم القدس العالمي أصبح محطة مهمة لليمنيين لنصرة القضية الفلسطينية والأقصى الشريف.

وأشار الى ثبات موقف الشعب اليمني في نصرة الشعب والقضية الفلسطينية، التي كانت وستظل القضية المركزية والأولى للشعب اليمني رغم ما يتعرض له من عدوان وحصار.

مسيرات حاشدة بمحافظة إب

شهدت محافظة إب اليوم أربع مسيرات جماهيرية حاشدة إحياءً ليوم القدس العالمي تحت شعار” القدس هي المحور.

حيث أقيمت بمركز المحافظة مسيرة حاشدة رغم غزارة الإمطار، بمشاركة أبناء المربعين الأوسط والشرقي. وفي مدينة يريم أقيمت مسيرة جماهيرية إحياءً ليوم القدس العالمي، شارك فيها أبناء مديريات المربع الشمالي “يريم، الرضمة ،السدة، والنادرة”.

وحمل المشاركون في المسيرة بحضور وكيل المحافظة راكان النقيب، أعلام فلسطين، مرددين الشعارات المؤكدة على أن فلسطين هي القضية المركزية للشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية.

وأكدوا استمرار الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.. مشيرين إلى أن إحياء يوم القدس، يجسد وحدة صف الأمة تجاه القضية الفلسطينية وتوجيه بوصلة العداء نحو العدو الصهيوني.

وفي مدينة القاعدة خرج أبناء مديريتي ذي السفال والسياني في مسيرة حاشدة إحياء ليوم القدس العالمي.. مؤكدين مناصرة القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. وأشار المشاركون في المسيرة التي شارك فيها وكيل المحافظة عبدالفتاح غلاب، إلى أن الكيان الصهيوني الغاصب والمحتل للأراضي الفلسطينية إلى زوال.

حضر المسيرة مديرا مديريتي ذي السفال عبدالرحمن وجيه الدين والسياني أشرف الصلاحي ونائب مدير أمن المحافظة العميد حميد الرازحي ومسؤول دائرة التعبئة العقيد عبدالله الوائلي.

كما شهدت مدينة العدين مسيرة جماهيرية لأبناء مديريات المربع الغربي” العدين، فرع العدين، حزم العدين ومذيخرة” إحياء ليوم القدس العالمي. وحمل المشاركون في المسيرة أعلام فلسطين اليمن والشعارات المؤكدة على مناصرة الشعب الفلسطيني حتى استعادة كامل حقوقه.

مسيرتان في محافظة الجوف

واحتشد أبناء محافظة الجوف، عصر اليوم، في مسيرتين حاشدتين بالحزم والمراشي في يوم القدس العالمي تحت شعار “القدس هي المحور”.

وردد المشاركون في المسيرتين هتافات الحرية والبراءة من اليهود والنصارى، والمؤكدة على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى للشعب اليمني.

وألقيت في المسيرتين، التي شاركت فيها قيادات السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية ومشايخ ووجهاء، كلمات أكدت على ثبات موقف الشعب اليمني إزاء القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية والأولى للأمة، ورفض أي مظهر من مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وحثت الكلمات على مواصلة الصمود والثبات، واستمرار دعم جبهات العزة والكرامة بالمال والرجال والعتاد وقوافل العطاء، دفاعاً عن الأرض والعرض والسيادة.

أبناء محافظة ريمة

واحتشد أبناء محافظة ريمة عصر اليوم في مسيرات جماهيرية حاشدة في يوم القدس العالمي تحت شعار “القدس هي المحور”.

وندد المحتشدون في المسيرة بمركز المحافظة التي تقدّمها عضو مجلس الشورى حسن طه ووكيل المحافظة محمد مراد، بجرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له المسجد الأقصى من محاولات تهويد.

وأكدت الحشود الجماهيرية في المسيرات التي جابت شوارع مدينة الجبين ومراكز المديريات، على ثبات موقف الشعب اليمني إزاء القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية والأولى للأمة ورفض أي مظهر من مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأشارت إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للشعب اليمني والأمة عامة.. مشيدين بصمود أبناء فلسطين الأحرار في التصدي للمؤامرات الصهيونية.

محافظة البيضاء

وشهدت محافظة البيضاء اليوم مسيرة حاشدة ومهرجاناً جماهيرياً حاشداً لإحياء يوم القدس العالمي.

ورفع المحتشدون في المسيرة التي جابت شوارع وأحياء مدينة البيضاء اللافتات المؤكدة الرفض القاطع للتطبيع مع العدو الصهيوني والتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ونصرة الأقصى الشريف.

واستنكروا تخاذل بعض العربية تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية والأولى للأمة العربية والإسلامية.