توّقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن الأجواء بالمرتفعات الجبلية غائمة جزئياً إلى غائمة أثناء النهار والفرصة ما تزال مهيئة لتشكل السحب الركامية الممطرة المتفرقة المتفاوتة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحيانا على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، حجة، المحويت، ريمة، أب وتعز”، وتمتد إلى الهضاب الداخلة لمحافظات “الضالع، لحج، البيضاء، أبين وتمتد شرقاً حتى أجزاء من حضرموت والمهرة خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وأشار إلى أن الأجواء بالمناطق الساحلية غائمة جزئياً تتحول تدريجياً إلى غائمة وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على السواحل الغربية والمرتفعات المحاذية لها، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من سواحل محافظتي حضرموت والمهرة والمناطق الداخلية المحاذية لها وأجزاء من السواحل الجنوبية والرياح جنوبية معتدلة إلى شديدة السرعة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل سرعتها ما بين 25 إلى 30 عقدة تعمل على إثارة الأتربة والرمال واضطراب البحر وارتفاع الموج.

وفي المناطق الصحراوية، ستكون الأجواء غائمة جزئياً تتحول تدريجياً إلى غائمة وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من صحاري محافظات صعدة، الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة تصل إلى 18 عقدة تعمل على إثارة الأتربة والرمال، في حين ستكون الأجواء بأرخبيل سقطرى غائمة جزئياً إلى غائمة وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وحذر المركز المواطنين، بالمناطق المتوقع هطول أمطار عليها بالابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية وعدم المجازفة باجتيازها أثناء وبعد هطول الأمطار وعدم استخدام الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية، والابتعاد عن الأعمدة الكهربائية والأشجار.

ونبه سائقي المركبات بأخذ الحيطة من تدني الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة أو الأمطار الغزيرة، كما نبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن الصغيرة جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.