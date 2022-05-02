عيد الفطر المبارك لهذا العام الهجري ١٤٤٣ توزع على 3 أيام، الاحد والاثنين وغدا الثلاثاء.

حيث احتفلت بعض الدول ببدايته يوم أمس الأحد وأخرى تحتفل اليوم الاثنين، وثالثة ستحتفل به يوم غد الثلاثاء، حيث احتفلت 3 دول بعيد الفطر يوم امس الأحد، وهي طالبان أفغانستان، والنيجر، ومالي.

وأعلنت كل الدول العربية وعددها 21 دولة عربية أن اليوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك ، وهي اليمن و سلطنة عمان، جيبوتي، والأردن والمغرب، والسعودية، وقطر، والكويت، والإمارات، والبحرين، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، والسودان، ومصر، وتونس، والجزائر، وموريتانيا، وليبيا، والعراق، والصومال.

كما أعلنت كل من إندونيسيا وتركيا وماليزيا اليوم الاثنين أول أيام العيد.

أما الدول التي أعلنت أن أول أيام عيد الفطر فيها سيكون يوم غداً الثلاثاء فهي باكستان وإيران وبنغلاديش وجزر القمر.

و رداً على انتقاد طالبان على إعلانها عيد الفطر يوم الأحد قال إنعام الله سمنغاني، نائب المتحدث الرسمي باسم الحركة في بيان اليوم الاثنين على حسابة تويتر “اتهم كثيرون الحركة بالخروج ضد الدول العربية في هذه المناسبة، التي تحتفل بانتهاء شهر الصيام، لكن الإسلام لا يقضي باتباع العرب”

ولمح سمنغاني إلى أن طالبان حسبت بشكل صحيح وشامل القمر الجديد من تلقاء نفسها، “ولا تحتاج إلى نصيحة من أحد”، متمنيا “التوفيق للعرب”. وأضاف: “لكي نكون منصفين، لم تكن طالبان الدولة المسلمة الوحيدة التي احتفلت بعيد الفطر أمس الأحد. كانت هناك مالي والنيجر”.

فطر سعيد وكل عام والجميع بخير