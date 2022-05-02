“خاص”

امريكا والبقرة السعودية!

تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودي السابق وفي تصريح له بالصوت والصورة لموقع عرب نيوز قال فيه: (ان السعوديون يشعرون بأن امريكا خذلتهم، ويشعرون بالإحباط في الوقت الذي يعتقدون فيه أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية يجب أن تواجها معا التهديدات لاستقرار وأمن منطقة الخليج ).

واشار تركي الفيصل الى ان (هذه التهديدات هي نفوذ إيران في اليمن واستخدامها لانصار الله “الحوثيين ” لزعزعة استقرار السعودية و على أمن واستقرار الممرات البحرية الدولية على طول البحر الأحمر والخليج والعربي)، ورأى الفيصل الى أن “إزالة الرئيس الأمريكي جو بايدن لانصار الله من قائمة الإرهاب شجعهم وجعلهم أكثر عدوانية في هجماتهم على السعودية، و الإمارات).

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وقال الفيصل:( ان انصار الله “الحوثيون” اليوم يواصلون التعدي على وقف إطلاق النار المعلن) وتحدث رئيس الاستخبارات السعودي السابق عن (رفض السعودية لرفع الانتاج من النفط كالتزام منها لمنظمة الاوبك وحصصها المقررة).

وبذلك يكون حالب الابقار الكابوي الامريكي يتخلي عن بقرة بني سعود العجوزه الهرمه الشمطاء بغض النظر عن الاسباب المُعلنه وغير المعلنه ماظهر منها وما بطن من الرياض وواشنطن.

الدموع الوقحه

رئيس الاستخبارات السعودي السابق يشكي ويبكي ويذرف الدموع الوقحه وهو من يرتكب المجازر المتوحشه ويحاصر الشعب اليمني وينهب خيرات النفط والغاز ويكنز الايرادات في البنك الاهلي السعودي وباكثر من 20 مليار دولار.

وهو الذي شن عدوان على اليمن مُعلن من امريكا وبتحالف دولي من 17 دولة وانه سيحسم العدوان خلال اسابيع وصنعاء بعيدة والرياض تذرف الدموع الوقحه وتستبدل شرعجية دنبوع بدنابيع 8 ثمانية ولغرض في نفس بني صهيون تل ابيب.

ويراد الانتقال الى مرحلة الجنوب اليمني ضد الشمال اليمني وبخطاب الخطر الشيعي بالقرن ال 21 الميلادي بعد مرحلة الشمال ضد الجنوب بخطاب الخطر الشيوعي بالقرن العشرين الميلادي وبنفس الادوات المحلية تكفير والابناء بعد الاباء بالوراثة من عبدالله الاحمر الى حميد الاحمر من صالح عفاش الى احمد علي وطارق عفاش ولاعادة الشمال الى الحضن السعودي وكيل اليهودي وامريكا تحمل عصاها وترحل من المنطقة الى روسيا اوكرانيا الى الصين تايوان والعدو السعودي للانكشاف من دون الامريكي من دون الانجليزي.

عند كوهين الخبر اليقين

الاعلامي الصهيوني ايدي كوهين في احدىٰ تغريداته عل حسابه تويتر قال: (ان بايدن سيدفع بالسعودية للحضن اليهودي الاسرائيلي ) وهذا يعني تطبيع علني وتحالف عسكري وامني لحماية كيان بن سعود من خطر الزوال من اليمن من داخل الحجاز او من الداخل والخارج معاً.

وبالحقيقة والواقع فأن الكيان الصهيوني هو نفسه يحتاج الى من يحميه ولن نستبق الاحداث فالتؤمان تل ابيب والرياض في خطر الزوال ومؤمرات احراق اوراق مُعفنه وتدوير اوراق كريهه لا ولن تجدي نفعاً و إن تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم وهل لايزال هناك شك عند البعض ان بريطانيا وامريكا واليهود وبن سعود بانهم معسكر الشر والباطل ؟بل هم الباطل ذاته ونفسه.

ياحيف عليكم!

ادوات الصهيونية العالمية باليمن من عفافيش وتكفير وهابي اخواني سلفي وجنوبيين واخرون اليوم انتم ادوات غير مباشرة لليهود الصهاينة بالوكيل السعودي المتأسلم وغدا السعودي في حض يهودتل ابيب الصهاينة وعلى الهواء مباشرة بعد 400 عام من منبت قرن الشيطان الوهابي السعودي وعيني عينك وانتم بالتبعية للسعودي ادوات لليهودي وبشكل مباشر بالحاضر بعد ماضي الغير مباشر ياحيف عليكم بالدنيا والآخرة إن الله لايهدي القوم الظالمين إلّا من رحم ربي.

ياهؤلاء دعوكم من معزوفة الخطر الشيوعي واليوم الماركسيين حلفائكم في فنادق الرياض وحدائق لندن الضباب.

ياهذا دعك من اسطوانة الخطر الشيعي والشيعي الرافضي الفارسي محمد رضا بهلوي شاة ايران كان حليف لليهود وصديق لبن سعود بالقرن العشرين الميلادي.

وبكل بساطة يراد نقل بقرة بني سعود وروثها من الخونة والاخوان الى تل ابيب زنار اليهودي بعد الحضن الانجليزي بعد الحضن الامريكي ومؤمن صريح ومنافق صريح والمعركة الكبري قادمة قادمة وهنيئاً مقدماً لقوم مؤمنيين وبئس للقوم المنافقين الظالمين ولتذرف الدموع الوقحة يا فيصل التركي فذٰك مؤشر الافلاس والانهيار والزوال وان غداً لناظريه لقريب.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

الاول من شوال ١٤٤٣ هجرية

2مايو 2022م

فطر سعيد وكل عام وانتم بخير