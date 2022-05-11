استشهدت مراسلة قناة “الجزيرة” شيرين أبو عاقلة، صباح اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في أثناء تغطيتها الصحفية لاقتحام مخيم جنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وصل “شهاب” نسخة عنه، إن أبو عاقلة أصيبت برصاص حي في منطقة الرأس، مشيرة إلى أن وضعها الصحي كان حرجا للغاية، قبل استشهادها.

وأضافت الصحة أن الصحافي علي السمودي أصيب أيضا برصاصة حي في الظهر ووضعه الصحي “مستقر”.

ويذكر مراسلنا أن الاحتلال أطلق النار على الصحفيين بشكل مباشر رغم لباسهم الصحفي.

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