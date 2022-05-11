علق الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، عن استشهاد شيرين أبو عاقلة مراسلة الجزيرة اليوم الأريعاء.

وقال حازم: اغتيال مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة جريمة جديدة تضاف لسلسة من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال تحديداً بحق الإعلام الفلسطيني.

وعلق المكتب الاعلامي لحركة المقاومة الشعبية قائلاً: جريمة اغتيال الصحفية شرين ابو عاقلة جريمة حرب صهيونية بحق الحقيقة ودليل واضح بأن العدو الصهيوني لا يعرف إلا لغة الدم والاجرام.

هذا واستشهدت مراسلة قناة “الجزيرة” شيرين أبو عاقلة، صباح اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في أثناء تغطيتها الصحفية لاقتحام مخيم جنين.

من هي شيرين أبو عاقلة

شيرين نصري أبو عاقلة (وُلدت في عام 1971 في القدس– قتلت في 11 مايو 2022 في جنين عن عمر يناهز ال 51 عاما ) هي صحفية فلسطينية تعمل مع شبكة الجزيرة الإعلامية.

يعود اصل شرين ابو عاقلة الي مدينة بيت لحم ولكنها ولدت وترعرت في القدس ، اما ديانة شيرين فهي تنتمي لعائلة مسيحية.. وانهت دراستها الثانوية في مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينا

درست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، ثم وانتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن.

عادت بعد التخرج إلى فلسطين وعملت في عدة مواقع مثل وكالة الأونروا، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح، وإذاعة مونت كارلو ولاحقًا انتقلت للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية وما زالت حتى الآن.