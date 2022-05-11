أوضحت كتيبة جنين أن قوات العدو الصهيوني اقتحمت مخيم جنين بقوات كبيرة من الاَليات العسكرية ومئات الجنود والقوات الخاصة، وحاصرت منازل بعض المجاهدين والتي كان من بينها منزل الشهيد البطل عبد الله الحصري في محاولة فاشلة لاعتقال أشقائه الأبطال أو اغتيالهم.

وقالت كتيبة جنين في بيان لها “بفضل الله تعالى ومن ثم بسالة مقاتلينا في سرايا القدس كتيبة جنين – حزام النار، تمكن مجاهدونا من كشف القوات الصهيونية والتصدي لها بكل بسالة وبطولة، حيث دارت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في أزقة المخيم الداخلية، وتم استهدافهم بشكل مباشر بزخات من الرصاص والعبوات المتفجرة، وإفشال مخططهم الإجرامي في اعتقال أو اغتيال المجاهدين” .

وأكدت كتيبة جنين “أنه وبعد الفشل الذريع لقوات العدو من الوصول لأهدافه في اعتقال المقاومين، تعمَّد الانتقام من الطواقم الصحفية الفلسطينية، والتي أسفرت عن استشهاد الصحفية القديرة شيرين أبو عاقلة وإصابة زميلها الصحفي علي السمودي، والذين لطالما عملوا على كشف جرائم العدو، وفضح وجهه البشع، والتصدي لتضليله المتعمد محاولة لتغييب الحقيقة”.

ونعت سرايا القدس كتيبة جنين – حزام النار، الشهيدة البطلة الصحفية القديرة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، والتي ارتقت برصاص قناصة قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت مخيم جنين الباسل.

وجددت تأكيدها” كنا وسنبقى الدرع الحامي لأبناء شعبنا ومخيمنا البطل، وأن دماء الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة لن تذهب هدراً ولن نسمح ببقاء الاحتلال استباحة مدننا وقرانا ومخيماتنا دون مقاومة وتدفيعه ثمن جرائمه البشعة”.