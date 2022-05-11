أدان اتحاد الإعلاميين اليمنيين، استهداف العدو الصهيوني للصحفيين والإعلاميين في مدينة جنين الفلسطينية، ما أدى إلى استشهاد الزميلة في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة وإصابة مراسل صحيفة القدس علي السمودي.

واستنكر الاتحاد في بيان له، بأشد العبارات جرائم الاحتلال الوحشية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، داعيا إلى التصدي لجرائم العدو الصهيوني وانتهاكاته بحق الصحفيين والإعلاميين.

كما دعا اتحاد الإعلاميين اليمنيين، إلى مراجعة شاملة للتعاطي الإعلامي مع ما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم، وتوحيد المواقف وفق سياسات إعلامية موحدة تناهض التطبيع وتجرم التعامل مع العدو الصهيوني بأي شكل من الأشكال.