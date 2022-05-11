بالإسم والصورة.. وزير في حكومة المرتزقة يقدم استقالته رسمياً ومراقبون يكشفون الأسباب

بالإسم والصورة.. وزير في حكومة المرتزقة يقدم استقالته رسمياً ومراقبون يكشفون الأسباب

أفادت مصادر مطلعة في محافظة عدن عن تقديم وزير الاتصالات في حكومة المرتزقة نجيب العوج استقالته رسميا اليوم الأربعاء من الحكومة.

ولم تشر المصادر حتى اللحظة إلى الأسباب التي دعت العوج لترك منصبه.

ويرجح مراقبون أن الخلافات التي زادت حدة خلال اليومين الماضيين بين أجنحة أدوات الإرتزاق حتى وصلت إلى ما يسمى بالمجلس الرئاسي الذي تعرض أحدهم اليوم فيه للتهديد بالإعتقال وامتنع آخر عن حضور الجلسات.