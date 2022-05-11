أدانت الهيئة الإعلامية لأنصار الله جريمة الاغتيال البشعة التي ارتكبها كيان العدو الصهيوني بحق الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة خلال تغطيتها الإعلامية لجريمة اقتحام عصابات العدو الصهيوني لمخيم جنين.

واعتبرت الهيئة الإعلامية لأنصار الله اغتيال العدو الصهيوني للإعلامية شيرين أبو عاقلة واستهداف الطواقم الصحفية محاولة لإخفاء جرائمه اليومية ضد الشعب الفلسطيني.

وعبرت الهيئة الإعلامية لأنصار الله عن خالص تعازيها لأسرة الإعلامية شيرين أبو عاقلة وللشعب الفلسطيني ولكل الأوساط الإعلامية والصحفية.. مؤكدة على ضرورة العمل على مواجهة جرائم العدو الصهيوني وكشفها والتصدي للتطبيع الإعلامي والسياسي مع كيان العدو فما أثبتته الجريمة بأن العدو الصهيوني لا يمكن التعايش معه بأي شكل من الأشكال.

الاحزاب في اليمن : استهداف الكيان الصهيوني المتعمد للإعلام هدفه إرهاب الصحفيين والصحفيات، لثنيهم عن كشف جرائمه اليومية بحق الشعب الفلسطيني

وفي السياق نفسه، أدانت أحزاب اللقاء المشترك، جريمة اغتيال مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة من قبل العدو الصهيوني أثناء اقتحامه مخيم جنين.

وأكدت أحزاب اللقاء المشترك في بيان لها أن هذه الجريمة الغادرة واستهداف الأطقم الإعلامية تضاف إلى سلسلة الجرائم اللا متناهية لكيان الاحتلال بحق فلسطين شعبا وأرضا ومقدسات.

وعبرت عن التعازي لأسرة الشهيدة الشجاعة وزملائها في الإعلام.. مؤكدة أهمية الدور الإعلامي من موقع الحدث في فضح الممارسات والاعتداءات الصهيونية.

كما أدان الحزب القومي الاجتماعي بشدة جريمة العدو الصهيوني بحق مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، واعتبرها امتدادا لجرائم العدو بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد الحزب أن استهداف الكيان الصهيوني المتعمد للإعلام هدفه إرهاب الصحفيين والصحفيات، لثنيهم عن كشف جرائمه اليومية بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن والهيئات والمنظمات الدولية، بالقيام بواجبهم في حماية حقوق الفلسطينيين وإدانة جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني والتي وصلت حد استهداف الصحفيين.. مشددة على ضرورة معاقبة مرتكبي جريمة اغتيال الإعلامية أبو عاقلة.