يعرض على شاشة المسيرة عند الساعة ال 9:30 من مساء اليوم الجمعة أولى حلقات برنامج «ساعة للتاريخ» والذي يتناول مراحل من التاريخ السياسي والاجتماعي لليمن.

البرنامج الذي يقدمه الزميل عبدالرحمن الأهنومي يتناول محطات وأحداث من تاريخ اليمن السياسي والاجتماعي و يستضيف شخصيات يمنية تروي شهاداتها على الأحداث والتحولات والمراحل السياسية والاجتماعية والعسكرية في اليمن من واقع معايشتها ومعاصرتها لتلك المراحل.

وعبر ضيوفه سيقدم برنامج ساعة للتاريخ شهادات حول الأحداث التي مرت بها اليمن ، ويضوي على التحولات والمنعطفات المصيرية في تاريخ اليمن ، وعلى رغم أن البرنامج السياسي ساعة من التاريخ عبارة عن حوارات مكثفة مع شخصيات يمنية إلا أنه يختلف عن البرامج من حيث أنه عبارة عن شهادات تاريخية حول محطات وأحداث وتحولات أسهمت في رسم مآلات سياسية واجتماعية.

وبحسب مدير البرامج السياسية في قناة المسيرة حميد رزق فإن برنامج “ساعة من التاريخ” هو سلسلة حلقات حوارية تفتح ملفات غامضة في تاريخ اليمن السياسي والعسكري والاجتماعي والتحولات والانقلابات والثورات التي مرت بها اليمن ، وبما يسهم في تشكيل الوعي السياسي والإعلامي والتاريخي حول التحولات التي مرت بها اليمن .

يهدف البرنامج وفقا لمدير شبكة المسيرة في اليمن نور الدين الشريف الى زيادة وعي الناس حول الحقب السياسية الماضية والأحداث التي مر بها اليمن ، بما يسهم في كشف حقائق مهمة غيبت عن الوعي جراء التجهيل السياسي الذي مورس من قبل السلطات الماضية .

يطل من خلال ” ساعة للتاريخ شخصيات سياسية وعسكرية وعلمائية كان لها أدوارا بارزة في رسم وصياغة التحولات ، وكانت جزء منها أو شاهدا عليها ، بما يوضح الكثير من الالتباس والجهل حول تلك المحطات التاريخية التي مر بها اليمن وانعكست حتى إقليميا .

تبث حلقات البرنامج كل أسبوع الساعة التاسعة والنصف من كل جمعة ، وسيقدم شهادته في الحلقة الأولى رئيس اللجنة المركزية للحزب الإشتراكي اليمن الشيخ يحيى منصور أبو اصبع.