بينما حذر المسؤولون الروس مرارًا وتكرارًا من أن الدول الغربية يجب أن تعلق المساعدات العسكرية للحد من التوترات في أوكرانيا، فإن أعضاء الناتو يترددون في التراجع، ما يؤدي إلى تفاقم التوترات في أوكرانيا. تحدثت “الوقت” مع الدكتور سيد رضا ميرتاهر، الخبير في الشؤون الدولية، لمعرفة المزيد عن ساحة المعركة وآفاق حرب أوكرانيا.

بعد ثمانين يومًا من حرب أوكرانيا، ما هو الوضع الحالي على الأرض وعلى أي محاور هي الجبهات الرئيسية للحرب؟ نرجو تقديم صورة واضحة عن ساحة المعركة، فالآن وبعد أن دخلنا الشهر الثالث من عملية الغزو الروسي لأوكرانيا، يبدو أن التطورات على الأرض لا تتماشى مع الأهداف الأولية للروس.

على الرغم من أن الروس هاجموا في الشهر الأول من الحرب من المحاور الجنوبية والشرقية والشمالية الشرقية على الحدود البيلاروسية الأوكرانية للاشتباك مع القوات الأوكرانية على ثلاث جبهات، بعد قرابة شهرين من القتال، عانى الروس من خسائر فادحة ووصلوا الى طريق مسدود في حصارهم لكييف، عاصمة أوكرانيا، ما دفعهم إلى التخلي عن السيطرة على المدينة.

إنهم يركزون الآن على المناطق الشرقية والجنوبية من أوكرانيا من أجل إنشاء حاجز بينهم وبين أوكرانيا في المستقبل من خلال احتلال مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك، اللتين تم الاعتراف بهما في البداية كدولتين مستقلتين. كما يركز الروس بشدة على جنوب أوكرانيا ويخططون لقطع وصول أوكرانيا إلى بحر آزوف من خلال الاستيلاء على ميناء ماريوبول، وكذلك مدينة خيرسون الجنوبية.

نظرًا للزيادة في الأسلحة الغربية والمساعدة الاستخباراتية لأوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة، فقد تحول الأوكرانيون الآن من الموقف الدفاعي إلى الموقف الهجومي. وهم يحاولون ليس فقط وقف تقدم روسيا والميليشيات الانفصالية في دونيتسك ولوهانسك، ولكن أيضًا صد القوات الروسية في بعض المناطق، بما في ذلك حول مدينة خاركيف في شمال أوكرانيا.

من ناحية أخرى، يحاول الروس تحقيق نصر كبير بحلول 9 مايو، ذكرى الانتصار الوطني، لكن بالنظر إلى الأدلة الحالية والإخفاقات العديدة للروس في أوكرانيا، يصعب إعلان النصر في هذا اليوم. لا ينبغي أن ننسى أن الروس لم يعتمدوا في حساباتهم الأولية على مقدار المساعدات الغربية غير المسبوقة، والحقيقة أن الحرب الحالية في أوكرانيا ليست حربًا بين البلدين فحسب، بل هي أيضًا حرب بين موسكو وحلف الناتو، يتم شنها بالوكالة.

في هذه الحرب، يتم توفير القوة البشرية من قبل أوكرانيا وتتم تلبية احتياجات الأسلحة والاستخبارات من حلف الناتو، وهذا هو سبب فشل روسيا في تحقيق أهدافها الحقيقية وتكبدها خسائر فادحة. تشير التقديرات إلى أن روسيا فقدت أكثر من 25 ألف جندي في حرب أوكرانيا، أما عسكريًا، فقد فقدت نحو 25 بالمئة من الوحدات الروسية قوتها بعضها بسبب الدمار والبعض الآخر بسبب عطل في المعدات.

اعتقد الروس أنهم سيحققون أهدافهم في غضون أيام، ولكن بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من القتال، نظرًا للقوة العسكرية للجيش الأوكراني التي تتراوح بين 300000 و400000، جنبًا إلى جنب مع استمرار مساعدات الأسلحة الغربية لأوكرانيا، فإن فكرة نهاية مبكرة للحرب بعيدة كل البعد عن العقل. ينظر الغربيون الآن إلى حرب أوكرانيا على أنها هزيمة استراتيجية لروسيا، ولهذا السبب، حتى لو كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يريد وقف إطلاق النار واتفاق سلام مع روسيا، سيعارض الغربيون ذلك مع موسكو. كما أن الشروط الأوكرانية لانسحاب روسيا من شبه جزيرة القرم والأراضي المحتلة في شرق وجنوب البلاد لا تترك أي احتمال لإنهاء الحرب.

هل كان الهدف الأولي لروسيا هو احتلال كييف أم إنها سعت إلى احتلال المناطق الشرقية من أوكرانيا منذ البداية؟

يجب التمييز بين أهداف روسيا؛ بعد الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوهانسك في 2 مارس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 26 مارس أنه يعتزم مهاجمة أوكرانيا للتخلص من النازية من أجل مواجهة العدوان العسكري الأوكراني في تلك المناطق. وفقًا لبوتين، كان من المتوقع أن يقتصر هدف روسيا الأولي على الجزء الشرقي من أوكرانيا، ولكن كما قال الغرب، دخلت روسيا فعليًا أوكرانيا من ثلاث اتجاهات، ما يشير إلى أن هدف موسكو الرئيسي كان الاستيلاء على كييف والإطاحة بالحكومة.

الروس الذين فشلوا في تحقيق هذا الهدف، والآن الروس يركزون على المناطق الشرقية والجنوبية من أوكرانيا لاحتلال هذه المناطق بشكل كامل. إذا نجح الروس في شرق وجنوب أوكرانيا، فإن الهدف التالي هو الاستيلاء على جنوب غرب أوكرانيا عبر البحر الأسود، والذي من غير المرجح أن يكون فعالًا، نظرًا للحالة الحالية للحرب والتحول في ميزان القوى لصالح أوكرانيا.ولقد تحقق هذا الهدف.

على سبيل المثال، تم تدمير السفينة “موسكو” التي كانت تعتبر السفينة الرائدة لروسيا في البحر الأسود بمساعدة المخابرات الأمريكية والصواريخ المضادة للسفن المصنوعة في أوكرانيا. وفي الآونة الأخيرة، رأينا أوكرانيا تتحرك من خلال طائرات بيرقدار دون طيار التركية، والتي تمكنت من إلحاق خسائر فادحة بالروس في جزيرة الأفعى. لذلك، إذا استمر تدفق الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، فمن المتوقع أن تتخذ أوكرانيا في المستقبل مبادرة الحرب وأن تبدأ القوات الأوكرانية في التقدم وطرد القوات الروسية من أراضيها.

هل انسحبت روسيا من كييف بعد شهرين بسبب قضايا حقوق الإنسان ومنع المزيد من القتل، أم إن قوتها العسكرية لم تسمح لها بالتقدم؟

كانت هناك قضيتان على المحك هنا. كان أحدهما هو تكتيكات وقيادة الاستخبارات والاتصالات الروسية، والتي كانت تتسم بقدر كبير من عدم الكفاءة، وكان التناقض ونقص الإمدادات المناسبة مؤثرين في هذا الصدد. في الحالة الثانية، أدى عمق وكثافة تكتيكات الكمائن للقوات الأوكرانية، فضلاً عن الهجمات بالمدفعية والصواريخ ضد الروس المتمركزين على الطرق، إلى استنتاج سلطات موسكو أنها لا تستطيع الاستيلاء على كييف؛ أو لتحقيق هذا الهدف، عليهم أن يتحملوا الكثير من الخسائر البشرية والمعدات.

ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية مؤخرًا أن شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا ستنتهي، فهل سيتمكن الغرب من إمداد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها لبضعة أشهر؟

في هذه الحالة، تم اقتراح نوعين من الأسلحة؛ أحدهما هو صواريخ جافلين المضادة للدبابات، التي أرسلتها الولايات المتحدة والتي تشكل نحو ثلث أو ربع احتياطياتها إلى أوكرانيا، والثاني هو صواريخ ستينغر، والتي يتم إخراجها من الخدمة فعلياً من قبل الجيش الأمريكي. لكن في حالة صواريخ جافلين والزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى شركة لوكهيد مارتن، الشركة المصنعة للصواريخ، يبدو أن الولايات المتحدة تنوي زيادة إنتاج هذه الصواريخ عدة مرات.

وغني عن البيان أن الدول الأوروبية، إلى جانب كندا وأستراليا، تمتلك أيضًا أسلحة متطورة إلى جانب الولايات المتحدة يمكنها إرسالها إلى أوكرانيا، وسوف تضاعف شحناتها من الأسلحة إلى أوكرانيا في المستقبل القريب. ومن خلال إصلاح المعدات الثقيلة في أوكرانيا وإرسال أنظمة الدفاع الجوي والمقاتلات والصواريخ المضادة للسفن إلى أوكرانيا، سيجعل هذا الأمور صعبة على الروس

كيف تقيمون احتمالات الحرب ومحادثات السلام الثنائية بين روسيا وأوكرانيا؟

توقفت المفاوضات بين موسكو وكييف الآن بعد خمس جولات، وبالنظر إلى أن نهج الولايات المتحدة والناتو يقوم على إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا بأي ثمن، فحتى إذا أرادت الحكومة الأوكرانية مواصلة المفاوضات مع موسكو، فهؤلاء الغربيون هناك لن يوافقوا على هذه المسألة.

وأيضًا، من خلال إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، فإن الموازين العامة سترجح إلى صالح أوكرانيا، وسيتخذ الأوكرانيون موقفًا هجومياً، ما سيجعل الأوكرانيين أكثر استعدادًا للتحدث مع روسيا. من ناحية أخرى، فإن الشروط التي وضعها الروس في المفاوضات، بما في ذلك الاعتراف بضم شبه جزيرة القرم لروسيا والاعتراف باستقلال دونيتسك ولوهانسك، غير مقبولة بالنسبة للأوكرانيين.