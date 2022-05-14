تبدأ، اليوم السبت، الاختبارات النهائية للثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، التي يتقدم لها ١٩١ ألفاً و٥١٠ طلاب وطالبات، يليها غد الأحد اختبارات الشهادة الأساسية، التي يتقدم لها ٢٦٥ ألفاً و٣٢٨ طالباً وطالبة.

وأكد وزير التربية والتعليم يحيى بدرالدين الحوثي، استكمال الوزارة التجهيزات الخاصة بأداء طلاب الشهادتين “ثانوي – أساسي” اختباراتهم في ثلاثة آلاف و٦٤٨ مركزاً إختبارياً، منها ألفان و٣٤٨ مركزاً أساسياً في أجواء ملائمة.

وأهاب بالجميع استشعار المسؤولية في إنجاح اختبارات الشهادة العامة، باعتبارها مسؤولية وطنية.. داعيا أولياء الأمور إلى توفير الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات، وعدم التجمهر أمام المراكز الاختبارية لما لذلك من تشويش وإرباك للطلاب، وعدم التركيز أثناء الإجابة.

وثمن وزير التربية صمود الكادر التربوي، وإسهامات السلطات المحلية واللجان الأمنية في التنسيق لبدء العملية الاختبارية، وتجاوز الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد، جراء العدوان والحصار، وإفشال مخططاته الرامية إلى إيقاف العملية التعليمية.

وحث أبناءه الطلاب على التمعن في الإجابة عند قراءة أسئلة الاختبار، والتركيز عند تضليل الخيارات الصحيحة في ورقة الإجابة.. متمنياً لهم التوفيق والنجاح.