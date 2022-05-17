“خاص”

دنبوع مُتصهين

الهدف الرئيسي للصهاينة وامريكا وبالمال السعودي المُدنس من احداث تغيير في المجلس النيابي اللبناني المُنتخب هو استنساخ دنبوع لبناني مُتصهين مسيحي يميني عنصري دموي مُعزز باغلبية نيابية في الطائفة المسيحية لحزب القوات توصل سمير جعجع الى رئاسة الجمهورية اللبنانية وبنفس الوقت مُعزز بغالبية نيابية من مقاعد الطائفة السُنية ولينقل الدنبوع سمير جعجع لبنان المقاوم الى حضن عدوه تل ابيب بشكل مباشر وبمعزوفة الشرعية والديمقراطية تماما كما حدث مع دنابيع اليمن واوكرانيا ويراد فوضى خلاقة وفتن لقتل المقاوميين ونزع سلاحهم بعد استحلال دمائهم بخطاب العنصرية اليمينية المسيحية والتكفير الوهابي واخوانه

وهذا السيناريو فشل وليبقى كرسي رئاسة الجمهورية اللبنانية مقاوم بالتيار الوطني الحر الذي احتفظ بالغالبية المسيحية وب 21مقعد مقابل 20 مقعد للقوات ومن يمتلك الغالبية المسيحية يصل الى كرسي الرئاسة اللبنانية والمحسوم سلفاً برئيس مسيحي ماروني وطني حليف للمقاومة الاسلامية اللبنانية سواء من التيار الوطني الحر او من حزب تيار المردة سليمان فرنجية.

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال تعالى:(( وَلَتَجِدَنَّ أَقۡرَبَهُم مَّوَدَّةࣰ لِّلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِینَ قَالُوۤا۟ إِنَّا نَصَـٰرَىٰۚ ذَ ٰ⁠لِكَ بِأَنَّ مِنۡهُمۡ قِسِّیسِینَ وَرُهۡبَانࣰا وَأَنَّهُمۡ لَا یَسۡتَكۡبِرُونَ))” سورة المائدة جزء من الآية ٨٢”

صدق الله العظيم

وعلى ذات السياق فشلت حقائب المال السعودي المُدنس في تحقيق غالبية نيابية لسمير جعجع في مجلس النواب الجديد تمكنه من تسمية رئيس الوزراء السُني المُسلم بعد ان قامت السعودية من ازاحة حليفها السابق سعد الحريري من زعامة الطائفة السُنية لافساح المجال لسمير جعجع ان يتزعم الطائفة السُنية والمسيحية وسمير جعجع هو سفاح مجازر صبرا وشاتيلا ضد المُسلمين الفلسطينيين عام 1982م

وهو قائد مجزرة اهدن ضد المسيحيين الوطنيين القوميين من عائلة سليمان فرنجية وهو قاتل رشيد كرامي رئيس وزراء لبنان السُني المُسلم وهكذا يقوم النظام السعودي المُتصهين بتدوير القتلة والظالمين والخونة والعملاء والمرتزقة والفاسدين والمُطبعين في لبنان واليمن والوطن العربي ليصبحوا شرعية صهيونية متوحشه دموية ضد ابناء البلاد المقاومين للاستعمار الغربي ويهود تل ابيب وسمير جعجع العميل القديم للكيان العبري ولذلك هو المجرم المناسب لتنفيذ المهام الصهيونية وبالعراب السعودي الوهابي.

المقاومة الاسلامية الاقوى شعبياً

حصدت المقاومة الاسلامية اللبنانية حزب الله وحركة امل كل المقاعد المخصصه لها حسب النظام الانتخابي الطائفي وهي 31 مقعد ونسبة الاقتراع للمقاومة هي الاعلى والاصوات التفضيلية مرتفعة بالمقارنة مع بقية جغرافيا الطوائف الانتخابية وتلك رسالة للخارج المُعادي مفادها ان المال السعودي المُدنس المُدرع بالامريكي والمُستتر باليهودي حتى ولو تمكن من استنساخ دنبوع لبناني فان مشروعهم في لبنان فاشل فاشل بعد كل الوسائل القذرة لاختراق البيئة الشعبية للمقاومة.

قطط اليفه

تمكن المال المُدنس السعودي من تزوير الصوت الانتخابي لبيئة حلفاء انصار المقاومة الاسلامية في عدة دوائر انتخابية وافشل عدد من المرشحين وبالرغم من كل ذلك لم تتحقق الغالبية البرلمانية لحزب سمير جعجع ومن جهة اخري تمكن عدد من المرشحين من الوصول للبرلمان وبعدد 27 مقعد وبعنوان التغيير والمجتمع المدني ونالت المقاومة الاسلامية وحلفائها 62 مقعد قابل للزيادة وبقية المقاعد وعددها 39 مقعد توزعت على حلفاء أمريكا وبن سعود رأس حربة يهود تل ابيب والجدير بالذكر ان عدد المقاعد البرلمان اللبناي يبلغ 128مقعد وفشل القوم في تحقيق الغالبية والتفرد بلبنان المقاوم و((لَن یَضُرُّوكُمۡ إِلَّاۤ أَذࣰىۖ وَإِن یُقَـٰتِلُوكُمۡ یُوَلُّوكُمُ ٱلۡأَدۡبَارَ ثُمَّ لَا یُنصَرُون.))” سورة ال عمران الآية ١١١”.

واجتثاث كيان يهود تل ابيب يظل دائماً وابداً هو العلاج الشافي والناجع لكل مآسي واوجاع ومعاناة الامة الاسلامية والوطن العربي ولبنان واليمن هو تنفيذ عملية جراحية لاستئصال الغدة السرطانية اسرائيل وبزوال السبب ستعود الأسود والنمور والضواري المتوحشه الى اصلها قطط اليفه.

المشهد اليمني الاول

المحرر السياسي

١٦شوال ١٤٤٣ هجرية

17مايو2022م