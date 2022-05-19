شن ناشطون في عدن، الأربعاء، هجوم على السفير السعودي، الحاكم الفعلي لليمن، عقب فضيحة المطار التي اثارت ردود أفعال واسعة.

واتهم الناشطون السفير محمد ال جابر بالكذب في قضية إعادة صيانة المطار بمبالغ ضخمة باسم “إعادة الاعمار”، مشيرين إلى أن السفير كان اعلن تزويد المطار بمولدات ضخمة تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات قبل أن تختفي فجأة.

والمولدات السعودية تعد الثانية بعد إعلان الإمارات في وقت مبكر من حربها على اليمن تزويد المطار بمولدين.

وكان ناشطون نشروا صورة لمطار عدن في المساء لمسافرين يستعينون بهواتفهم لإرشاد إحدى الطائرات للهبوط بعد ظل انقطاع الكهرباء عن المطار ما قد بتسبب بكارثة.

وأكد وزير نقل حكومة معين افتقار المطار للكهرباء بعد توجيهيه بربط المطار بمحطة الكهرباء العمومية في عدن.

ومشروع صيانة مطار عدن الذي تجاوزت قيمته ملايين الدولارات أحد مشاريع برنامج الملك سلمان لإعادة الإعمار التي يشرف عليها محمد ال جابر ويزعم انفاقه فيها اكثر من 17 مليار دولار على مشاريع مماثلة وأخرى وهمية.