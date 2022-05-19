خاص

التقى اليوم الخميس 19مايو2022م وزير الدفاع للكيان الصهيوني، بيني غانتس مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في البيت الأبيض، بعد يوم على لقاء الأخير مع نائب وزير الدفاع للنظام السعودي خالد بن سلمان.

وبحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية، فان بني غانتس ناقش مع سوليفان، التهديد الذي يمثله الملف النووي الإيراني والتقدم الذي أحرزته الجمهورية الإسلامية الايرانية بشأنه.و من المقرر أن يلتقي غانتس لاحقاً مع وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن.

وياتي ذلك بعد لقاء بين نائب وزير الدفاع للنظام السعودي مع زير الدفاع الأمريكي، حيث اعلن نائب وزير دفاع النظام السعودي خالد بن سلمان أنه التقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لمراجعة الشراكة وبحث التعاون العسكري بين البلدين، بتوجيهات من ولي العهد محمد بن سلمان.

والذي قال في تغريدة له على “تويتر” أرفقها بصورة تجمعه بوزير الدفاع الامريكي أوستن على هامش اجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين السعودية والولايات المتحدة: “التقيت لويد أوستن بتوجيهات من سمو ولي العهد (محمد بن سلمان” لمراجعة الشراكة السعودية الأمريكية والتعاون العسكري الاستراتيجي المستمر بين البلدين الصديقين”.

وأدى توقيت كلا الاجتماعين إلى تكهنات بأن الكيان الصهيوني يخطط الى مهاجمة الجمهورية الاسلامية الإيرانية عسكرياً بالتنسيق مع امريكا والنظام السعودي على ضوء فشل المحادثات بين الغرب وايران بخصوص الملف النووي.

وعلى ذات السياق قالت صحيفة جيروزاليم بوست الصهيونية: “تأتي زيارة وزير الدفاع الصهيوني بني غانتس الى امريكا في الوقت الذي وصلت فيه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران والقوى الغربية بشأن برنامج إيران النووي إلى طريق مسدود”.

واشار مراقبون ان تحالف قيادة العدوان الرباعي على اليمن السعودية والامارات وامريكا وبريطانيا، بالسعي الى تمديد الهدنة مع اليمن صنعاء بهدف تجميد جبهة اليمن لفتح جبهة مع ايران والتفرغ للجمهورية الاسلامية الايرانية عسكرياً.