“خاص”

رصد “المشهد اليمني الأول” توقع للمحلل الروسي الكسندر نزاروف على موقعة تليجرام بقيام حرباً كبيرة في الخليج والهدف تعطيل تصدير نفط الخليج الى الصين.

حيث كتب وقال: “تهتم الولايات المتحدة بالنفط الإيراني ليحل محل النفط الروسي في أوروبا ، لذا ستبذل الولايات المتحدة الآن قصارى جهدها لعقد صفقة مع إيران (كما تفعل بنجاح مع فينسويلا).

لذلك أشك كثيرًا في ذلك حتى يفوز ترامب في الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة، أن إسرائيل تجرؤ على مهاجمة إيران. وحتى بعد فوز الجمهوريين في انتخابات هذا العام في تشرين الثاني (نوفمبر).

وتابع: أشك في أن أي حرب ضد إيران ممكنة بسبب قدرتها على تعطيل إمدادات النفط عبر مضيق هرمز. ليس في الوقت الذي يحاول فيه الغرب التخلص من النفط الروسي.

لذلك، قد يكون هناك احتمال ضئيل للغاية بأن تصبح إسرائيل مجنونة وخروجًا عن السيطرة الأمريكية، لكنني لا أتوقع أي عمل إسرائيلي ضد إيران قريبًا، على الأقل قبل اشتباكات الولايات المتحدة مع الصين للسيطرة على نفط الخليج.

لكن إذا كان من الأفضل القول متى تبدأ الولايات المتحدة المواجهة المباشرة مع الصين وتبدأ في خسارتها، فأنا متأكد من أنها ستبدأ حربًا كبيرة في الخليج حتى لا تجعل نفط الخليج يقع في أيدي الصينيين. مثلما أثارت الولايات المتحدة الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ثم أنا متأكد من أن احتمال نشوب حرب كبيرة في الخليج يقترب من 100٪. لكن ليس الآن.‌‌”