أعلنت الإدارة العامة للمرور لجميع مالكي المركبات، استمرار سريان قرار التخفيضات في قيمة المخالفات المرورية المرتكبة ما قبل 13 ابريل 2022م، حيث سيتم الاكتفاء بمبلغ 1000 ريال فقط عن كل مخالفة سابقة بمختلف أنواعها.

كما سيتم الإعفاء من رسوم التجديدات المتأخرة لرخصة تسيير المركبة (وثيقة الملكية) لكل السنوات الماضية وسيكتفى برسوم التجديد لآخر سنة فقط. علماً أن مر على موعد التنفيذ 42 يوماً، وتبقى لإنتهائه 48 يوماً

ودعت شرطة المرور جميع مالكي المركبات للاستفادة من المدة المتبقية من المهلة المحددة قبل انتهائها، والمبادرة بالسداد وتصحيح أوضاعهم خلال المهلة المتبقية.

ونوهت بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بشأن تحصيل المخالفات فور انتهاء مدة التخفيض المعلن عنها تتضمن عدد من الإجراءات من ضمنها تنفيذ حملات ميدانية لضبط المركبات المخالفة، مع العلم أن رسوم المخالفات والتجديدات ستُحتسب بحدها الأعلى فور انتهاء المهلة المحددة للتخفيض ولن تكون هناك أية استثناءات.

علماً أن الاستعلام عن المخالفات وتسديدها متاح عبر إحدى الوسائل التالية :-

– الموقع الإلكتروني للمرور : www.trye.gov.ye

– التطبيق الإلكتروني للمرور في متجر (جوجل بلاي).

– تطبيق محفظة موبايل موني الإلكتروني.

– خدمة السريع المنتشرة لدى محلات الصرافة المعتمدة.

– فروع الإدارة العامة للمرور في الجمهورية.

للمزيد من المعلومات والاستفسارات زوروا موقع شرطة المرور على (www.trye.gov.ye)