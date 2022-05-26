صوّت مجلس النواب العراقي بالإجماع، اليوم الخميس، على مقترح قانون تجريم التطبيع كيان العدو الإسرائيلي.

وأُقرّ القانون وسط هتافات النواب بشعاراتٍ رافضة للتطبيع مع “إسرائيل”: مثل “نعم نعم للعراق.. كلا كلا إسرائيل.. كلا كلا للتطبيع”.

وعُقد مجلس النواب جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وبحضور 275 نائباً للتصويت على مقترح مواد مقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع إسرائيل.

يأتي ذلك بعد أن أقرّ مجلس النواب العراقي بالقراءة الأولى، في 12 أيار/مايو الجاري، مشروع قانون لحظر التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي.

ويهدف القانون إلى “الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، نظراً إلى خطورة التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه”، بحسب البرلمان العراقي.

كذلك، “يستهدف القانون قطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل، ووضع عقاب رادع بحقه، والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب”.