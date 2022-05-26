قال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، اليوم الخميس، ان الإعلام الحربي سيزيح قريبا الستار عن فيلم وثائقي من خمسة أجزاء

وأضاف العميد يحيى سريع ان الفيلم سيكشف سر ملحمة من ملاحم الصمود اليماني رغم الحصار والقصف المتواصل على مدى عامين كاملين في مدينة ساحلية مكشوفة لنيران العدو برا وبحرا وجوا(صمود الأبطال في مدينة الدريهمي).