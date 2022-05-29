أفادت مصادر في القدس المحتلة، اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد الأقصى وحاصرت المعتكفين داخل المصلى القبلي.

وأوضحت المصادر أنه عند الخامسة فجراً اقتحمت قوات الاحتلال المسجد القبلي وأغلقت الأبواب بالسلاسل الحديدية، كذلك أقامت قوات الاحتلال حاجزاً في البلدة القديمة بالقدس لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الأقصى.

واعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الفلسطينيين في الأقصى أثناء اقتحام المستوطنين لباحاته. واستباح نحو ألف مستوطن البلدة القديمة في القدس أمس السبت، وهم يرفعون أعلام الاحتلال ويستفزّون السكان.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُعدّ اليوم لما يُعرف بـ “مسيرة الأعلام”، فيما أكّدت “حماس” أنّ “هناك ثلاثية متأهبة للتعامل مع تطورات الموقف اليوم، وهي الأمّة والشعب والمقاومة”.

وفي هذا السياق، ذكرت وسائل إعلام كيان العدو الإسرائيلي، السبت، أنّ “حماس أطلقت 8 صواريخ من غزة في إطار تجارب نحو البحر، كإشارة تحذير لإسرائيل”.

كذلك ذكر إعلام العدو الإسرائيلي أنّ الاحتلال “نشر مزيداً من منظومة القبة الحديدية في الداخل الفلسطيني” المحتل. وقالت “القناة الـ12” إنّ قوات الاحتلال نشرت مزيداً من منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ في الداخل الفلسطيني المحتل.

في المقابل، حذّرت فصائل المقاومة الفلسطينية الاحتلالَ الإسرائيلي من “ارتكاب أي حماقة عبر السماح باقتحام المسجد الأقصى من خلال تنظيم مسيرة الأعلام الإرهابية”، مؤكّدةً أنّ “هذا المُخطط سيكون بمنزلة برميل بارود سينفجر ويُشعل المنطقة بأكملها”.