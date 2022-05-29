هذه تفاصيل انقاذ 18شخصا بينهم أطفال ممن سقطوا في بئر في مديرية رداع بمحافظة البيضاء، حيث وقع الحدث يوم الأربعاء 25 مايو الجاري في قرية عبي بمديرية صباح.. انهيار ترابي كبير حدث اثناء اشغال بجوار بئر سقط فيه 18 شخصاً من المتجمهرين حول اعمال توسعة لبئر.

وأوضحت مصادر محلية أن العمل كان يتم في بئر بتنظيفه أو توسعته وأثناء العمل كالمعتاد يتجمهر البعض من أبناء المنطقة حول الجزء الذي يتم فيه العمل وفجأة حدث انهيار طيني كبير يسمى هُتفي وشمل اجزاء واسعة من محيط البئر و سقط فيه 18 شخصاً حدث ارتباك وقتها واستنجد ناس بعمال كسارة في الجوار تتبع الشيخ عبدالكريم سيدم.

ووصل العمال والشيول التابع لكسارة الخرسانة ويعمل عليه شخص اسمه حسين سيدم من أبناء يريم، وبعد ان دفن التراب من سقطوا وطمرهم بكثافة كبيرة، توجه سائق الشيول حسين سيدم لأقرب الحلول فقام بعمل خندق بالشيول استمر حفره 4 ساعات من العصر حتى العشاء.

في موقف يُذكر بما حدث قبل اشهر للطفل ريان في المغرب وبثته قنوات كالجزيرة والقنوات الإخبارية الشهيرة، ناهيك هن الضجيج الذي اشتعل في مواقع التواصل الاجتماعي والسوشا ميديا.

4 ساعات لم تعط الناس أمل بإمكانية العثور على أحياء ولو شخصاً واحد من قوام 18 شخص سقطوا في البئر مع الانهيار الترابي الكبير، واستمر حسين محمد سيدم وهو بالمناسبة شقيق الشاعر الكبير جمال سيدم سيدم بالحفر فيما لم يفكر احد بالاتصال بجهة كالدفاع المدني أو التقنيات الممكنة لانقاذ المطمورين تحت التراب.

وفي ظل بيئة نائية تنعدم فيها حتى عجلة رفع أو أداة أخرى يمكن استخدامها، استمر العمل في الحفر حتى تمكن سائق الشيول حسين سيدم من انقاذهم بأداء بطولي جبار استمر 4 ساعات بلا يأس أو كلل أو ملل و تمكن من إخراج المطمورين وانقاذ 15 شخص، بينهم اطفال تم انتشالهم أحياء بإذن الله.

فيما توفي 3 أشخاص، لم تُكتب لهم النجاة، تم نقل الجميع إلى المستشفى لعمل اللازم من الإجراءات لتجنب أي تبعات صحية نتيجة بقائهم تحت التراب وبمسافة امتار عن السطح.