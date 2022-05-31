أكد وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج والتوجيه أحمد النونو نجاح اختبارات طلاب الشهادة العامة الأساسية للعام الدراسي 1443 هجرية.

وأوضح الوكيل النونو في تصريح لها، أن اختبارات الشهادة الأساسية التي تقدّم لها ٢٦٥ ألفاً و٣٢٨ طالباً وطالبة موزعين على ألفين و٣٤٨ مركزاً اختباريا، انتهت اليوم بنجاح.

واعتبر ذلك النجاح، ثمرة توجيهات وزير التربية والتعليم يحيى بدرالدين الحوثي وجهود اللجان العاملة في الاختبارات والسلطات المحلية واللجان الأمنية.

وثمن جهود كل من أسهم في إنجاح اختبارات الشهادة الأساسية بالأمانة والمحافظات وتجاوزهم للتحديات والظروف الاستثنائية الصعبة التي أفرزها العدوان والحصار.. منوها بمواكبة وسائل الإعلام المختلفة لسير الاختبارات والتوعية بأهميتها.