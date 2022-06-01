عاجل الآن.. كارثة كبرى تصيب طارق عفاش اثر أخطر عملية استخباراتية حوثية من وسط غرفة معسكرات الإمارات بوجود طارق عفاش وضباط اماراتيين (تفاصيل ما حدث بالفيديو)

رفع جهاز الأمن والمخابرات التابع لقوات صنعاء اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022م الموافق 2 ذو القعدة، السرية عن إحدى أخطر العمليات الاستخبارية في عمق معسكرات الغزاة الإماراتيين وقوات المرتزق طارق عفاش.

وفي الجزء الرابع للسلسلة الوثائقية “الدريهمي حصار وانتصار” والذي يتم عرضه يوميا هذا الأسبوع، كشف جهاز الأمن والمخابرات عن اختراق كبير تعرضت له قوات طارق عفاش في الساحل الغربي.

جهاز الأمن والمخابرات أوضح كيف تمكن من اختراق صفوف العدو الأولى وتمكنه من تجنيد أفراد يعملون في صالحه لتزويده بمعلومات بالغة الخطورة والسرية، من بينها معلومات كانت سببا لتحرير الدريهمي وفك الحصار عنها.

جهاز الأمن والمخابرات يكشف للمجاهدين خطة قوى العدوان للهجوم على مدينة الدريهمي المحاصرة، إذ كان مواكبا لعمق العدو بعد تمكنه من اختراق صفوف العدو وتجنيد بعضهم لمعرفة وكشف كل خطط العدو ووضعه الداخلي، لتقرر القيادة والمجاهدين الرد على النوايا العدوانية#الدريهمي_حصار_وانتصار pic.twitter.com/bVYZsVv1Rk — الإعلام الحربي اليمني (@MilitaryMediaY0) June 1, 2022

حيث كشف جهاز الأمن والمخابرات للمجاهدين خطة قوى العدوان للهجوم على مدينة الدريهمي المحاصرة، إذ كان مواكبا لعمق العدو مكنه من كشف كل خطط العدو ووضعه الداخلي، لتقرر القيادة والمجاهدين الرد على النوايا العدوانية بتدمير الدريهمي ومحاولة احتلالها بقوة غير مسبوقة.

يشار إلى أن السلسلة التي أنتجها الإعلام الحربي اليمني بدأ عرضها من الأحد الماضي 2022/05/29م وتستمر حتى الخميس 2022/06/2م.

وتمثل السلسلة الرواية الرسمية للقوات المسلحة اليمنية حول أحداث الساحل الغربي ومديرية الدريهمي في محافظة الحديدة والتي تعرضت لحصار قوى العدوان السعودي الأمريكي خلال العامين 2018م – 2020م، إبان تصعيد قوى العدوان آنذاك.

وتحتوي السلسلة على مشاهد يُفرج عنها الإعلام الحربي للمرة الأولى، من معارك الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي ومدينة الدريهمي بمشاركة مختلف الوحدات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية.