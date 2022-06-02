أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة، الشيخ عكرمة صبري، اليوم الخميس، على أهمية استمرار شد الرحال والرباط في الأقصى، تزامنا مع تواصل دعوات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات جديدة.

ونقلت وكالة (فلسطين اليوم) الاخبارية عن خطيب الأقصى القول: إنه “يجب التمسك في الدفاع عن المسجد الأقصى، والاستمرار في شد الرحال إليه، لإحباط دعوات المستوطنين المتواصلة لاقتحام المسجد”.

وأشار رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، إلى أن دعوات الحشد والمشاركة في صلاة الجمعة القادمة، مهمة لإيصال رسالة للاحتلال ومستوطنيه، بأحقيتنا التاريخية والأصيلة بالمسجد الأقصى.

ورأى خطيب الأقصى، أن صمت العالم العربي والإسلامي، يشجع الاحتلال والمستوطنين المتطرفين إلى تكرار اقتحاماتهم المركزية للمسجد الأقصى، إلى جانب مواصلة محاولات التهويد وتنفيذ الطقوس الدينية داخل باحاته.

وتابع الشيخ صبري قائلا: “في ظل هذه الاعتداءات ليس أمامنا سوى مواصلة الرباط والصلاة في الأقصى، والتمسك بقبلتنا الأولى ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم”.

وكانت جماعات الهيكل المتطرفة دعت الى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك يومي الأحد والاثنين القادمين، فيما يسمى بـ “عيد نزول التوراة” العبري.