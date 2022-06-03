ورد الآن.. غضب أمريكي واستنفار حوثي غير مسبوق وتوجيهات لجميع المواطنين انطلاق ساعة الصفر التاسعة من مساء اليوم الجمعة

ورد الآن.. غضب أمريكي استنفار حوثي غير مسبوق وتوجيهات لجميع المواطنين انطلاق ساعة الصفر التاسعة من مساء اليوم الجمعة

المشهد اليمني الأول/

في استنفار جديد لأنصار الله (الحوثيين)، دعت جماهير الشعب مساء اليوم الجمعة 3 يونيو 2022م الموافق 4 ذو القعدة 1443هـ إلى المشاركة في حملة تغريدات واسعة بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين.

وتنطلق عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة، حملة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في الذكرى السنوية للصرخة.

ودعا المنظمون للحملة، إلى المشاركة الفاعلة في حملة التغريدات إحياءً للذكرى السنوية للصرخة التي صرخ بها الشهيد القائد السيد حسين بدرالدين الحوثي ورددها الجيش واللجان الشعبية في الجبهات وأحياها الشعب اليمني اليوم في الساحات على هاشتاق: #الشعار_سلاح_وموقف.

رابط بنك التغريدات:

https://sites.google.com/site/ansarallahmc/sarkhawk

ويعتبر الحوثيين الشعار جزء من ثقافة عامة يجب أن يتحلى بها اليمنيين لمواجهة هجمة الاستكبار والهيمنة العالمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشدد الحوثيين على أن الشعار هو شعار لكل اليمنيين الأحرار، وأبناء الأمة وليس شعاراً خاصاً بفئة أو منطقة دون أخرى، بل هو عنوان حرية وعزة الشعب اليمني وأبناء الأمة في مواجهة قوى العدوان والاستكبار.

وكان قد أطلق الشهيد المؤسس حسين بدر الدين الحوثي شعار الصرخة في محاضرته المهمة “الصرخة في وجه المستكبرين” بتاريخ 17 يناير 2002م .