ورد الآن: بشارة انتظرها الجميع.. صنعاء تقدم الحل الوحيد لصرف المرتبات لعموم موظفي ومتقاعدي الجمهورية “تفاصيل”

ورد الآن: بشارة انتظرها الجميع.. صنعاء تقدم الحل الوحيد لصرف المرتبات لعموم موظفي ومتقاعدي الجمهورية “تفاصيل”

أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، اليوم الجمعة 3 يونيو 2022م الموافق 4 ذو القعدة من العام 1443هجرية، أن الحل لصرف مرتبات لعموم موظفي ومتقاعدي الجمهورية هو توحيد إيرادات النفط والغاز التي تسيطر عليها قوى العدوان مع إيرادات ميناء الحديدة.

وقال محمد عبدالسلام في تغريدة له على تويتر: توحيد إيرادات النفط والغاز الواقعة تحت سيطرة الأطراف الأخرى مع إيرادات ميناء الحديدة هو الحل لصرف المرتبات لعموم موظفي ومتقاعدي الجمهورية.

وأوضح عبدالسلام أن الوفد الوطني يطالب الأمم المتحدة بشكل دائم للقبول بهذا المقترح.. مؤكدا أن اللجنة الاقتصادية على أتم الاستعداد للمناقشة متى ما أعلنت الأمم المتحدة جهوزية الأطراف الأخرى.