انتهت سلسلة وثائقي #الدريهمي_حصار_وانتصار ببث الجزء الخامس والأخير من السلسلة؛ لتنتهي معها دموعنا اللحظية حال مشاهدة السلسلة، وتبدأ دموع فرحنا وشكرنا وحمدنا لله عز وجل الذي أثلج صدورنا بنصره وشفى قلوب قوم مؤمنين، وعزز ثقتنا به، ومعرفته حق المعرفة.

انتهت السلسلة؛ وعادت خطوط اتصالنا بالله من جديد؛ علّ هذه السلسلة ستكون سببًا لعودتنا الصادقة إلى الله وتحركنا بجد واجتهاد وثقة به كما فعل مجاهدو الدريهمي؛ فما احتوته السلسلة من تأييدات إلهية أشبه بالمعجزات؛ قد أصبحت حجة جديدة علينا إن تهاونّا أو فرّطنا، وكأن مجاهدي الدريهمي يبعثون إلينا رسالة صادقة على لسان الإعلام الحربي مفادها:

“لئلا يكون لكم على الله حجة بعد ما صنعه على أيدينا”.

أما حين دنت ساعة الصفر؛ انتهت معاناة عامين ونيف بضربات الله على أيدي مجاهديه أمام كم هائل من المدرعات الحديثة، والأطقم المتوزعة، والنيران الكثيفة، والزخم البشري المذرّ بشكل هستيري على أعتاب الساحل الغربي، والغطاء الجوي المكثف والمستمر.

الجدير بالذكر أن مجاهدي الدريهمي؛ ما زالوا يشعرون بالتقصير ويسألون من الله قبول أعمالهم، وما تزال ألسنتهم رطبة بحمد الله وتسبيحه، ولا غرابة في الأمر، فمن لم يتحلَّ بما تحلى به مجاهدو الدريهمي من صفات الإيمان والتواضع والشعور بالتقصير؛ لن يحظى بقرب الله منه ونصره الذي وعد.

أما نحن فوالله لم ولن نشعر بتقصير أولئك الفتية أمام ما قاموا به، وأن التقصير بذاته فينا نحن؛ الذين لم نشعر بتلك المعاناة إلا بعد رؤيتنا لهذه السلسلة الوثائقية التي بلا شك أنها ستصبح منهاج يدرسها الأجيال مستقبلًا في شتى المجالات العسكرية والإيمانية والاستخباراتية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ولا أستبعد ذلك مطلقًا.

أوحى لنا الجزء الأخير من هذه السلسلة أن عملية فك الحصار عن الدريهمي كانت فاتحة لتحرير محافظة الحديدة بأكملها، وانسحاب العدو مهزومًا خانعًا مُجبرًا على الفرار تاركًا خلفه ما استحدثه من إمكانات على تلك الأرض، وفساد عاثه فيها؛ لن يتطهر إلا بتوفيق الله مجددًا وعزيمة رجاله.

وكما تحررت الحديدة بفك الحصار عن مديرية الدريهمي؛ ستتحر البلد بأكملها وما جاورها بفك الحصار عنها بتأييد الله وهمّة الذين صدقوا وما بدلوا تبديلا.

ختامًا..

التحية والشكر للعاملين على هذه السلسلة في الإعلام الحربي؛ الذين أفنوا جهودهم في محاولة إظهار الحقيقة المخفية عنا بل عن عدونا؛ بطريقة سلسة وانسيابية أعادتنا إلى الله الناصر والمعين.

السلام على شهداء الدريهمي

السلام على مجاهدي الدريهمي

السلام على أهالي الدريهمي

السلام على من حرر الدريهمي

السلام على عتبات مديرية الدريهمي الصامدة.

#الدريهمي_حصار_الانتصار

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أسامة الفران