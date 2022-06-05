أشرف محافظ تعز صلاح عبدالرحمن بجاش اليوم على التهيئة الجارية لرفع الحواجز التربية تمهيداً لفتح طريق من وسط شارع الستين مروراً عبر شارع الخمسين ومن ثم الأربعين وصولاً إلى مدينة النور وبير باشا داخل مدينة تعز.

ويأتي الإشراف على التهيئة لفتح الطريق، بحضور وكيلي المحافظة لشؤون الدفاع والأمن نورالدين المراني وشؤون الديوان محمد الحسيني، بناءً على مبادرة محافظ المحافظة لفتح الطريق الاسفلتي بطول 12 كيلو متراً، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية.

وقال محافظ تعز: “إننا اليوم في معبر شارع الخمسين المؤدي إلى مدينة تعز عبر مدينة النور وصولاً إلى بير باشا، بصدد التهيئة والاعداد لفتح الطريق استجابة لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وتذليل الصعوبات أمام المواطنين”.

وأَضاف” حاولنا مرات عدة من جانبنا فتح معابر إلا محاولاتنا قوبلت بمعارضة من قبل الطرف الآخر بمدينة تعز، ونحن اليوم نؤكد ونثبت للجميع أننا نريد أن نخفف على مواطنينا ونفتح هذا المعبر، القريب جداً والذي لا يتجاوز اجتيازه نصف ساعة”.

وأشار المحافظ بجاش إلى أن الطريق التي سيتم فتحها ستعمل على تخفيف معاناة المواطنين، خاصة المرضى والمواطنين الداخلين والخارجين للمحافظة .. معرباً عن الأمل في أن تقابل هذه المبادرة بالمثل ويتم فتح الطرق أمام المواطنين.