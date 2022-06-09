استعرض رئيس لجنة صنعاء العسكرية اللواء يحيى الرزامي مع “رئيس المجلس السياسي الأعلى” مهدي المشاط، الخميس، نتائج مفاوضات العاصمة الأردنية عمّان التي على جولتين، مسلما إياه مقترحات الأمم المتحدة لفتح الطرقات في تعز وبقية المحافظات.

وأكد الرئيس المشاط، حرص صنعاء على تخفيف معاناة المواطنين في تعز وكل المحافظات، قائلا: “إننا حريصون على تخفيف معاناة المواطنين في تعز وبقية المحافظات التي تسبب بها العدوان ومرتزقته”.

وأشار المشاط إلى ما يتعرض له المسافرون من نهب وخطف وقتل في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف والفصائل الموالية له، وكان آخرها قتل أحد أبناء السائقين (أكرم السويدي) في منطقة طور الباحة بمحافظة لحج.