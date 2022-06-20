أعلنت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم جرعة جديدة في أسعار منتجاتها ما يعني توجيه ضربة للشعب اليمني.

حيث أقرت مجموعة شركات هائل سعيد زيادة في أسعار منتجاتها المحلية بنسبة 20 %.

وعممت الشركة المتحدة للصناعات أسعارها الجديدة على عملائها بزيادة تصل إلى 20 % ما يفاقم معاناة المواطن اليمني البائس الذي يعيش أسوء كارثة إنسانية بسبب الحرب العبثية التي يقودها التحالف السعودي الإماراتي منذ 8 سنوات.

يشار إلى إن مجموعة شركات هائل سعيد أنعم رفعت بداية شهر رمضان أسعار منتجاتها بنسبة تجاوزت 20 % في ظل انهيار اقتصادي وتدهور العملة وغلاء فاحش وتوسع ظاهرة الفقر والجوع والمجاعة في كافة المحافظات اليمنية فيما ثرواتنا يسرقها التحالف وعائدات الغاز والنفط تورد إلى البنك الأهلي السعودي.

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