أعلنت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم جرعة جديدة في أسعار منتجاتها ما يعني توجيه ضربة للشعب اليمني.

حيث أقرت مجموعة شركات هائل سعيد زيادة في أسعار منتجاتها المحلية بنسبة 20 %.

وعممت الشركة المتحدة للصناعات أسعارها الجديدة على عملائها بزيادة تصل إلى 20 % ما يفاقم معاناة المواطن اليمني البائس الذي يعيش أسوء كارثة إنسانية بسبب الحرب العبثية التي يقودها التحالف السعودي الإماراتي منذ 8 سنوات.

يشار إلى إن مجموعة شركات هائل سعيد أنعم رفعت بداية شهر رمضان أسعار منتجاتها بنسبة تجاوزت 20 % في ظل انهيار اقتصادي وتدهور العملة وغلاء فاحش وتوسع ظاهرة الفقر والجوع والمجاعة في كافة المحافظات اليمنية فيما ثرواتنا يسرقها التحالف وعائدات الغاز والنفط تورد إلى البنك الأهلي السعودي.