افادت مصادر محلية الاثنين بإندلاع اشتباكات عنيفة عقب مقتل مواطن وإصابة أخرى بالضالع جنوبي اليمن.

وقالت المصادر إن اشتباكات عنيف اندلعت مساء اليوم بين فصائل المرتزقة بين ما يسمى اللجنة الأمنية وقوات تتبع فصيل مسلح تابع لمليشيا الانتقالي بالضالع .

وتاتي هذه الاشتباكات في ظل استمرارِ الجرائم اليومية التي تمارسها عصابات الإجرام في المحافظات والمناطق المحتلّة، تسببت الفوضى وحالة الانفلات الأمني الممنهج في محافظة الضالع بمقتل مواطن في المدينة.

وأوضحت وسائل إعلام موالية للعدوان أن مسلحاً أطلق النار، اليوم الاثنين، على مواطن في الشارع العام بمدينة الضالع، ما أَدَّى إلى مقتله على الفور، دون معرفة أسباب الحادثة.

وأوضح المواطنون أن المسلح لاذ بالفرار فور وفاة المواطن، دون أن يتعرض لأية ملاحقة أمنية، وهو ما يجدِّدُ التأكيدَ على وقوف سلطات المرتزِقة وراء توفير البيئة للانفلات الأمني الممنهج.

وفي ظل الوضعِ المأساوي والمنهارِ في المنطق والمحافظات المحتلّة، ارتفعت معدلات انتشار الجريمة في مناطق سيطرة فصائل المرتزِقة المتناحرة، ما أَدَّى إلى ارتفاع أعدادِ جرائمِ الاغتيالاتِ والتفجيراتِ والقتل بحق المواطنين، في ظل استمرار سلطات المرتزِقة بتنفيذ مهمات تخدم الأجندة السعوديّة والإماراتية بعيدًا عن خدمة الشعب