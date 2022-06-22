صحيفة نيوز ويك الأمريكية: قد تنفصل ولاية تكساس عن الولايات المتحدة الأمريكية في العام المقبل 2023م

نشرت صحيفة نيوز ويك الامريكية مقال للكاتبة/ خالدة الرحمن، يوم الاثنين الماضي 20 يونيو 2022م، بعنوان “قد تصوت تكساس للانفصال عن الولايات المتحدة في عام 2023م.

وقالت الكاتبة ان الحزب الجمهوري في ولاية تكساس يضغط من أجل تنظيم استفتاء بحق تقرير المصير وانفصال تكساس عن الولايات المتحدة الامريكية في العام المقبل 2023م.

واشارت الكاتبة خالدة الرحمن الى ان منصة الحزب الجمهوري في ولاية تكساس تبنت حق تقرير المصير والانفصال عقب مؤتمر الحزب الجمهوري في الولاية الذي عقد الأسبوع الماضي في هيوستن.

ولفتت الكاتبة الى ان منصة الحزب الجمهوري في تكساس تحتوي على قسم بعنوان “سيادة الدولة”، وجاء فيه: “عملاً بالمادة 1، القسم 1، من دستور تكساس، أخلَت الحكومة الفيدرالية بحقنا في الحكم الذاتي المحلي وبالتالي، فإن التشريع الفيدرالي الذي ينتهك القانون العاشر تجاهل حقوق التعديل في تكساس ويجب معارضته ورفضه وإبطاله وتحتفظ تكساس بحق تقرير المصير والاستقلال عن الولايات المتحدة، وعلى الهيئة التشريعية في ولاية تكساس اقرار قانون يضمن حق الاستفتاء والاستقلال.”

واكدت الكاتبة خالدة الرحمن ان اعضاء الحزب الجمهوري طالبوا الهيئة التشريعية في ولاية تكساس بتمرير مشروع قانون الاستفتاء في جلسته المقبلة لاجراء الاستفتاء في الانتخابات العامة لعام 2023م وعلى شعب تكساس تقرير البقاء في الاتحاد الامريكي او الاستقلال عنه واعلان تكساس دولة مستقلة ذات سيادة”.

وذكرت الكاتبة خالدة الرحمن ان تاريخ شعب تكساس يفضل الاستقلال والسيادة كأمة مُستقلة حيث اعلنت تكساس الاستقلال عن المكسيك في عام 1836م وظلت دولة مُستقلة لمدة 9سنوات قبل ان تضمها امريكا وتصبح ولاية امريكية ثم اعلنت تكساس استقلالها عن الولايات المتحدةالامريكية في عام 1861م، وعلى اثرها اندلعت الحرب الاهلية الامريكية لمدة 8 سنوات وتمت اعادة تكساس كولايةامريكيةمجدداً في عام 1870م.

ونوهت الكاتبة الى ان دستور الولايات المتحدة الامريكية لاينص على حق انفصال اى ولاية من الولايات الامريكية من جانب واحد. وكتب القاضي الامريكي الراحل أنتونين سكاليا وقال: “إذا كانت هناك أي مشكلة دستورية تم حلها بواسطة الحرب الأهلية ، فهذا يعني أنه لا يوجد حق في الانفصال”.

والمحت الصحيفةالامريكية نيوز ويك: الى ان الدعوات الى استقلال تكساس عن الولايات الأمريكية بالعصر الحديث تبلغ ذروتها عندما يكون رئيس امريكا من الحزب الديمقراطي.

وقالت الكاتبة خالدة الرحمن: “انه ليس من الواضح مدى شعبية الدعوة الى الاستقلال، لكن موقع الحركة القومية في تكساس يزعم أن ما يقرب من نصف مليون من تكساس يدعمون حق تقرير المصير من أجل “جعل تكساس دولة مستقلة مرة أخرى”.

وعلى النقيض من ذلك، قالت الصحيفة الامريكية ان المشرعون من كلا الجانبين الديمقراطي والجمهوري قد انتقدوا مشروع قانون اعده ممثل الولاية “كايل بيدر مان” العام الماضي يدعوا إلى استفتاء “تيكسيت”، والذي وافق عليه رئيس الحزب الجمهوري في تكساس “ألين ويست” ولكن مشروع القانون فشل في النهاية ووصف النائب الجمهوري “جيف ليتش” مشروع قانون الاستفتاء بانه وصمة عار في تاريخ الولاية وتعريف مثير للفتنة.

يقول خبير قانوني: إن انفصال تكساس عن الولايات المتحدة “قد يعني الحرب الاهلية”، وكان الحزب الجمهوري في تكساس المنعقد يوم السبت الماضي قد وافق على قرار يعلن بموجبه أن الرئيس جو بايدن “لم ينتخب بشكل شرعي “، كما دعا البرنامج الحزبي الجديد للحزب الجمهوري في تكساس إلى الإلغاء الكامل لقانون حقوق التصويت لعام 1965م.

كما أشارت شعارات الحزب الجديدة الى التحول نحو اليمين وفي الجانب الثقافي وصفت المنصة الالكترونية للحزب الجمهوري في تكساس ” المثلية الجنسية” بأنها “خيار غير طبيعي في أسلوب الحياة”، واعلنت المنصة أن الحزب يعارض “كل الجهود المبذولة للتحقق من هوية المتحولين جنسياً”.

كما تدعو المنصة إلى فرض حظر كامل على الإجهاض وحماية الأطفال قبل الولادة من لحظة الاخصاب وطالبت المنصة المجلس التشريعي للولاية بإقرار قانون يحظر تدريس “التربية الجنسية، أو الصحة الجنسية، أو الهوية الجنسية في أي مدرسة عامة و في أي فصل دراسي كان”.

المصدر صحيفة نيوز ويك الأمريكية

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المشهد اليمني الأول

ترجمة وعرض

المحرر السياسي

22يونيو 2022م