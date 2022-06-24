الإنذار المبكر يكشف عن منخفض جوي لم تشهده اليمن منذ 30 عاما

كشف مركز الإنذار المبكر اليوم الجمعة، عن أن منخفض جوي متوقع حدوثه خلال الايام القادمة، لم تشهده اليمن منذ حوالي ثلاثين عاما.

وتوقع المركز في بلاغ، بأن المنخفض سيصل إلى اليمن على دفعتين من الموجات؛ الاولى: محدودة وستكون نهاية يونيو الجاري، والثانية: قوية جدا وستكون بعد 4 إلى 8 يوليو المقبل.

وأوضح بأن هناك تأخر في حركة المنخفض الجوي الذي لم يحدث مثله منذ عام 83 و95. ونوه بأن تغيرات الحالة الجوية واردة خلال 10 أيام قادمة.

يأتي ذلك وسط تغير مناخي تعيشه اليمن، من خلال تناقص كميات الأمطار الهاطلة خلال العام الجاري مقارنة بالأعوام السابقة.

المنخفض الجوي

وهو منطقة مغلقة بخطوط ضغط متساوية، حيث تكون أقل قيمة للضغط الجوي في المركز وتزداد كلما ابتعدنا عن المركز، وتنشأ عندما يهبط ضغط بقعة كبيرة من هذا الغلاف الغازي لسبب من الأسباب بالنسبة للمناطق المحيطة بها.

من أنواعه المنخفض الحراري، وهو عبارة عن منخفض جوي سبب تشكله يعود إلى صعود الهواء على مساحات واسعة عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالي لسطح الأرض مما يحدث هبوطا في الضغط في تلك المنطقة.

الظواهر الجوية المؤثرة بالتزامن مع المرتفع والمنخفض الجوي

المرتفع الجوي هو منطقة ذات وزن مرتفع لعمود الهواء على سطح الأرض مقارنة بالمناطق المجاورة وغالبًا يتزامن ذلك مع هواء ثقيل هابط من الأعلى نحو الأسفل مما يؤدي إلى استقرار الأجواء وصفاء السماء.

لكن في المنخفض الجوي يحدث العكس، فالهواء يكون أخف وزنًا وغير مستقر ويصعد إلى الطبقات الأعلى من الغلاف الجوي ويبرد ويحصل التكثف وتتشكل الغيوم وتتساقط الأمطار، إلاّ أن أشكال المنخفضات والمرتفعات الجوية كثيرة، فمنها الحرارية التي تتشكل بفعل اختلاف الحرارة (ضحلة)، ومنها الديناميكية التي تتشكل بسبب الفعاليات الجوية التي تحدث في مختلف طبقات الجو (عميقة)، لذلك تعتبر بعض أنواع المنخفضات الجوية غير فعالة مثل المنخفضات الحرارية التي تحدث بسبب ارتفاع الحرارة فقط وتتزامن مع استقرار كامل للطقس، ومن هذه المنخفضات الجوية المنخفض الهندي الحراري الموسمي الذي يؤثر على الجزيرة العربية صيفا.